Лжегазовщики из Нижнего Тагила попали под суд в Коми

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Известно, что аферисты обманули около двух тысяч граждан, отметили в прокуратуре Коми.
Тагильчане были в сговоре с четырьмя мужчинами, которые являются сыктывкарцами. Они обманывали жителей, сообщая о необходимости замены оборудования. Преимущественно на уловку попадались пенсионеры.
Обогатились аферисты на 7 млн рублей, ущерб они не возместили. Дело передано в суд, аферистов могут посадить на десять лет в тюрьму.
Ранее мошенник требовал деньги у жительницы Екатеринбурга за отказ ее избить.