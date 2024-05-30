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Published Сегодня, 11:14

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Updated Сегодня, 11:16

Лжегазовщики из Нижнего Тагила попали под суд в Коми

Лжегазовщики из Нижнего Тагила попали под суд в Коми

30 мая 2024, 11:14
Фото: Изображение Midjourney
В Коми будут судить лжегазовщиков из Нижнего Тагила. Уголовные дела переданы в суд.

Известно, что аферисты обманули около двух тысяч граждан, отметили в прокуратуре Коми.

Тагильчане были в сговоре с четырьмя мужчинами, которые являются сыктывкарцами. Они обманывали жителей, сообщая о необходимости замены оборудования. Преимущественно на уловку попадались пенсионеры.

Обогатились аферисты на 7 млн рублей, ущерб они не возместили. Дело передано в суд, аферистов могут посадить на десять лет в тюрьму.

Ранее мошенник требовал деньги у жительницы Екатеринбурга за отказ ее избить.

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