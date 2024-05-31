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Айтишнику в Екатеринбурге нужна операция после ДТП с квадроциклом

Айтишнику в Екатеринбурге нужна операция после ДТП с квадроциклом

31 мая 2024, 08:40
Фото: «КП-Екатеринбург»
Айтишник из Екатеринбурга, ехавший на мотоцикле, столкнулся с квадроциклом. Авария произошла на Суходольской улице 25 мая 2024 года.

Водитель квадроцикла ехал на улицу Феофанова. Поворачивая влево, он столкнулся с мотоциклом. В результате квадроцикл съехал с проезжей части. Водитель и пассажирка получили повреждения, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

По словам супруги пострадавшего, на мотоцикле находились ее муж и подруга. Екатеринбуржец вез женщину до ее автомобиля, однако по дороге они попали в аварию, пишет «КП-Екатеринбург».

Несмотря на то, что они оба были в защитной экипировке, мужчине диагностировали перелом ноги и обеих рук, а пассажирке повреждение скулы, перелом руки и обеих ног. Теперь пострадавшим нужна операция. Известно, что мужчина работает IT-специалистом.

Жена пострадавшего ищет записи происшествия с камер видеорегистратора, чтобы доказать вину водителя квадроцикла.

Напомним, 19 мая 2024 года в деревне Свердловской области мальчики, ехавшие на квадроцикле, въехали в столб. Одного из них госпитализировали в стационар.

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