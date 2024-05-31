Айтишнику в Екатеринбурге нужна операция после ДТП с квадроциклом

Несмотря на то, что они оба были в защитной экипировке, мужчине диагностировали перелом ноги и обеих рук, а пассажирке повреждение скулы, перелом руки и обеих ног. Теперь пострадавшим нужна операция. Известно, что мужчина работает IT-специалистом.