Свердловских велосипедистов будут сурово штрафовать за нарушения ПДД

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Дети до 14 лет могут кататься на велосипедах строго в отведенных для этого зонах — парках, в пешеходной зоне велосипедных дорожек и на тротуарах. При этом дошкольники до семи лет должны делать это только под присмотром родителей.
Дети с 7 до 14 лет также катаются под присмотром родителей, однако им уже разрешено выезжать на велосипедную дорожку. На деле правила для данной возрастной группы соблюдаются редко: подростки 13-14 лет едва ли будут ездить под присмотром родителей, им гораздо интереснее кататься с друзьями. Поэтому в теплое время года резко возрастает число ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов.
С 14 лет подросток на велосипеде имеет право на езду «по-взрослому». Разрешается кататься не только по велодорожкам, пешеходным зонам и тротуарам, но и по автомобильной дороге. Например, можно ехать по выделенной для велосипедистов полосе.
К сожалению, такие полосы в свердловских городах встречаются нечасто. При их отсутствии велосипедисты могут ехать по правому краю автомобильной дороги. Край следует отличать от обочины. Край — это часть заасфальтированной дороги, отделенный от нее полосой разметки (обычно белой или желтой). Обочина — это земляная или грунтовая полоса, находится за краем, она не заасфальтирована.
Если рядом находится пешеходная зона, по которой теоретически можно передвигаться на велосипеде, то автомобильную дорогу следует выбирать, если:
Категорически запрещено выезжать на край автомобильной дороги, если велосипедист едет в сопровождении ребенка до 14 лет. В этом случае для передвижения следует выбирать пешеходную зону.
Также правила для велосипедистов запрещают передвигаться по скоростным магистралям и ездить по встречной полосе на любых дорогах.
Владельцы двухколесного транспорта, как и автомобилисты, не имеют права садиться за руль в нетрезвом виде и перевозить детей без специального удерживающего устройства (например, на раме). Нельзя перевозить на велосипеде габаритный груз, который выдается более чем на полметра с каждой стороны.
Кроме того, велосипедистам запрещается управлять транспортом без помощи рук — хотя бы одна рука должна быть на руле, отпускать обе нельзя. Кроме того, велосипедист при пересечении пешеходного перехода (регулируемого и нерегулируемого) обязан спешиться, перевести велосипед через дорогу и только потом сесть на него снова. К сожалению, очень многие ДТП с участием велосипедистов связаны как раз с тем, что люди игнорируют это правило.
Также велосипедисты не имеют право поворачивать налево или разворачиваться вне зон пешеходного перехода на дорогах, где ходят трамваи, и на больших многополосных дорогах. В вечернее и ночное время или в условиях ограниченной видимости (туман, пасмурная погода, дождь) велосипедист должен ездить с включенными фарами или иметь при себе специальный фонарик. Неплохо, если транспортное средство будет оснащено светоотражателями.
Перед чем садиться за руль, следует твердо выучить знаки информирования других участников дорожного движения о своих действиях. Их немного:
В зависимости от тяжести совершенного правонарушения велосипедист может заплатить от 800 до 1500 рублей штрафа. В частности, 800 рублей придется выложить тем велосипедистам, которые не спешиваются при пересечении пешеходного перехода. От 1000 до 1500 рублей предусмотрен штраф за управление велосипедом в состоянии алкогольного опьянения. Также административная ответственность может наступить, если велосипедист создал помехи для других участников дорожного движения (1000 рублей) и спровоцировал ДТП с причинением вреда здоровью окружающих легкой или средней степени тяжести (1000-1500 рублей).
Также часто возникает вопрос, могут ли инспекторы ГАИ оштрафовать велосипедиста за передвижение без шлема и других средств индивидуальной защиты. Ответ на этот вопрос — нет. Носить или не носить шлем при передвижении на велосипеде, решает сам человек.