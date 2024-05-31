Свердловских велосипедистов будут сурово штрафовать за нарушения ПДД

Кроме того, велосипедистам запрещается управлять транспортом без помощи рук — хотя бы одна рука должна быть на руле, отпускать обе нельзя. Кроме того, велосипедист при пересечении пешеходного перехода (регулируемого и нерегулируемого) обязан спешиться, перевести велосипед через дорогу и только потом сесть на него снова. К сожалению, очень многие ДТП с участием велосипедистов связаны как раз с тем, что люди игнорируют это правило.