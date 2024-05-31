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Published Сегодня, 09:23

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Updated Сегодня, 09:25

Свердловских велосипедистов будут сурово штрафовать за нарушения ПДД

Свердловских велосипедистов будут сурово штрафовать за нарушения ПДД

31 мая 2024, 09:23
Фото: 1MI
Число велосипедистов в свердловских городах в теплое время года удваивается и утраивается. При этом многие владельцы двухколесного транспорта не заморачиваются правилами дорожного движения. TagilCity.ru разбирался в том, какие ПДД обязаны соблюдать велосипедисты и какие штрафы грозят нарушителям.

Какие правила должны соблюдать велосипедисты до 14 лет

Дети до 14 лет могут кататься на велосипедах строго в отведенных для этого зонах — парках, в пешеходной зоне велосипедных дорожек и на тротуарах. При этом дошкольники до семи лет должны делать это только под присмотром родителей.

Дети не должны садиться на велосипед, если рядом нет ответственных взрослыхДети не должны садиться на велосипед, если рядом нет ответственных взрослых
Дети не должны садиться на велосипед, если рядом нет ответственных взрослых
Фото: 1MI

Дети с 7 до 14 лет также катаются под присмотром родителей, однако им уже разрешено выезжать на велосипедную дорожку. На деле правила для данной возрастной группы соблюдаются редко: подростки 13-14 лет едва ли будут ездить под присмотром родителей, им гораздо интереснее кататься с друзьями. Поэтому в теплое время года резко возрастает число ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов.

Правила для велосипедистов с 14 лет и взрослых

С 14 лет подросток на велосипеде имеет право на езду «по-взрослому». Разрешается кататься не только по велодорожкам, пешеходным зонам и тротуарам, но и по автомобильной дороге. Например, можно ехать по выделенной для велосипедистов полосе.

Пока выделенные для велосипедистов полосы в российских городах — скорее исключениеПока выделенные для велосипедистов полосы в российских городах — скорее исключение
Пока выделенные для велосипедистов полосы в российских городах — скорее исключение
Фото: 1MI

К сожалению, такие полосы в свердловских городах встречаются нечасто. При их отсутствии велосипедисты могут ехать по правому краю автомобильной дороги. Край следует отличать от обочины. Край — это часть заасфальтированной дороги, отделенный от нее полосой разметки (обычно белой или желтой). Обочина — это земляная или грунтовая полоса, находится за краем, она не заасфальтирована.

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Если рядом находится пешеходная зона, по которой теоретически можно передвигаться на велосипеде, то автомобильную дорогу следует выбирать, если:

  • велосипедисты едут группой и передвигаются колонной
  • велосипед имеет прицеп шириной более одного метра, который может задеть пешеходов.

Категорически запрещено выезжать на край автомобильной дороги, если велосипедист едет в сопровождении ребенка до 14 лет. В этом случае для передвижения следует выбирать пешеходную зону.

Также правила для велосипедистов запрещают передвигаться по скоростным магистралям и ездить по встречной полосе на любых дорогах.

Что запрещено делать велосипедистам?

Владельцы двухколесного транспорта, как и автомобилисты, не имеют права садиться за руль в нетрезвом виде и перевозить детей без специального удерживающего устройства (например, на раме). Нельзя перевозить на велосипеде габаритный груз, который выдается более чем на полметра с каждой стороны.

Кроме того, велосипедистам запрещается управлять транспортом без помощи рук — хотя бы одна рука должна быть на руле, отпускать обе нельзя. Кроме того, велосипедист при пересечении пешеходного перехода (регулируемого и нерегулируемого) обязан спешиться, перевести велосипед через дорогу и только потом сесть на него снова. К сожалению, очень многие ДТП с участием велосипедистов связаны как раз с тем, что люди игнорируют это правило.

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Также велосипедисты не имеют право поворачивать налево или разворачиваться вне зон пешеходного перехода на дорогах, где ходят трамваи, и на больших многополосных дорогах. В вечернее и ночное время или в условиях ограниченной видимости (туман, пасмурная погода, дождь) велосипедист должен ездить с включенными фарами или иметь при себе специальный фонарик. Неплохо, если транспортное средство будет оснащено светоотражателями.

Перед чем садиться за руль, следует твердо выучить знаки информирования других участников дорожного движения о своих действиях. Их немного:

  • вытянутая в сторону правая рука — поворот направо;
  • вытянутая в сторону левая рука — поворот налево;
  • поднятая вверх любая рука — торможение.
Водители также должны знать, что означает тот или иной жест велосипедистаВодители также должны знать, что означает тот или иной жест велосипедиста
Водители также должны знать, что означает тот или иной жест велосипедиста
Фото: 1MI

Какие штрафы предусмотрены для велосипедистов-нарушителей?

В зависимости от тяжести совершенного правонарушения велосипедист может заплатить от 800 до 1500 рублей штрафа. В частности, 800 рублей придется выложить тем велосипедистам, которые не спешиваются при пересечении пешеходного перехода. От 1000 до 1500 рублей предусмотрен штраф за управление велосипедом в состоянии алкогольного опьянения. Также административная ответственность может наступить, если велосипедист создал помехи для других участников дорожного движения (1000 рублей) и спровоцировал ДТП с причинением вреда здоровью окружающих легкой или средней степени тяжести (1000-1500 рублей).

Также часто возникает вопрос, могут ли инспекторы ГАИ оштрафовать велосипедиста за передвижение без шлема и других средств индивидуальной защиты. Ответ на этот вопрос — нет. Носить или не носить шлем при передвижении на велосипеде, решает сам человек.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Эксклюзив#Дети#Свердловская область#ГАИ#ПДД#Велосипед#Штрафы#Взрослые#Екатеринбург#Правила безопасности
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