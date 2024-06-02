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Published Сегодня, 05:39

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Updated Сегодня, 05:41

В Тагиле умерла известный в городе хирург-уролог Тамара Ждановских

С известным хирургом-урологом Тамарой Ждановских простятся в Нижнем Тагиле

2 июня 2024, 05:39
Фото: 1MI

В Тагиле умерла известный в городе хирург-уролог Тамара Ждановских

Тагильский врач посвятила медицине более полувека и скончалась на 76-м году жизни.

Практически всю свою жизнь Тамара Николаевна Ждановских отдала Демидовской городской больнице, здесь она трудилась с 1978 года, сообщает группа «Реквием» ВКонтакте.

Фото: группа «Реквием» ВКонтакте

Тамара Ждановских была предана своему делу. Пациенты помнят ее, как душевного и чуткого человека, прекрасного специалиста, который помог избавиться от недуга сотням тагильчан. Коллеги отмечают, что Тамара Николаевна была настоящим профессионалом и примером для молодых докторов.

С нами не стало любимой мамы, жены, тети, сестры, бабушки семи внуков. Она была по-настоящему светлым, позитивным и добрым человеком. Любила жизнь, всех вокруг. И была счастлива от того, что приносит пользу и помогает людям. А теперь будто ушла часть души, наш лучик и радость. Как же сильно нам будет её не хватать, — поделился сын Тамары Ждановских Михаил.

С Тамарой Николаевной простятся в воскресенье, 2 июня, в 12:30 по адресу: улица Челюскинцев, 47.

Ранее в Тагиле проводили в последний путь экс-главу «Тагилгражданпроекта» Бориса Рыбалко.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Врач#Демидовская больница#Похороны#Прощание#Екатеринбург
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