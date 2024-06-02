С известным хирургом-урологом Тамарой Ждановских простятся в Нижнем Тагиле

Тамара Ждановских была предана своему делу. Пациенты помнят ее, как душевного и чуткого человека, прекрасного специалиста, который помог избавиться от недуга сотням тагильчан. Коллеги отмечают, что Тамара Николаевна была настоящим профессионалом и примером для молодых докторов.