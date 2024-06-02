С известным хирургом-урологом Тамарой Ждановских простятся в Нижнем Тагиле

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Практически всю свою жизнь Тамара Николаевна Ждановских отдала Демидовской городской больнице, здесь она трудилась с 1978 года, сообщает группа «Реквием» ВКонтакте.
Тамара Ждановских была предана своему делу. Пациенты помнят ее, как душевного и чуткого человека, прекрасного специалиста, который помог избавиться от недуга сотням тагильчан. Коллеги отмечают, что Тамара Николаевна была настоящим профессионалом и примером для молодых докторов.
С нами не стало любимой мамы, жены, тети, сестры, бабушки семи внуков. Она была по-настоящему светлым, позитивным и добрым человеком. Любила жизнь, всех вокруг. И была счастлива от того, что приносит пользу и помогает людям. А теперь будто ушла часть души, наш лучик и радость. Как же сильно нам будет её не хватать, — поделился сын Тамары Ждановских Михаил.
С Тамарой Николаевной простятся в воскресенье, 2 июня, в 12:30 по адресу: улица Челюскинцев, 47.
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