Вонь с ЕВРАЗ НТМК, квартира для вдовы бойца СВО и загадочный снаряд: итоги выходных

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
В День защиты детей жители Нижнего Тагила снова проснулись из-за невыносимого запаха со стороны ЕВРАЗ НТМК. Одна из горожанок обратилась в соцсетях к руководству предприятия и спросила, за что компания ненавидит тагильчан. Она предложила внести завод в черный список. В комментариях люди также писали, что заводу дешевле платить штрафы, чем устанавливать систему очистки воздуха.
Вдова погибшего бойца СВО из Нижнего Тагила выиграла квартиру в лотерею «Опорный край». Ключи от долгожданного жилья женщина получила в Екатеринбурге на Международном женском форуме, который проходил в субботу, 1 июня. Глава благотворительного фонда Сергей Черкасов подчеркнул, что земляки-уральцы никогда не забудут подвиг тех, кто сегодня с оружием в руках защищает Россию.
В воскресенье, 2 июня, в Нижнем Тагиле простились с Тамарой Ждановских, известным в городе хирургом-урологом. Врач отдала медицине более полувека своей жизни. Она долгие годы проработала в Демидовской городской больнице. Ее любили пациенты, уважали коллеги, а для молодых докторов Тамара Ждановских была всегда примером настоящего врача, преданного своему делу.
Тагильчане, которые в субботу, 1 июня, отдыхали на берегу Валегинского пруда, с удивлением обнаружили в кустах предмет, который по форме напоминал кеглю. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что это граната. Приехавшие на место ЧП полицейские и спасатели успокоили горожан: снаряд учебный и опасности не представляет. Однако теперь предстоит определить, как он оказался в общественном месте.
Волнительные часы пережила врач-нейрохирург, которой пришлось оказывать медицинскую помощь женщине прямо в воздухе, на борту рейса Калининград — Екатеринбург. Пассажирке резко стало плохо, медик поставила правильный диагноз — отек легких. Однако поддерживать жизнь пациентки она должна была без медицинского оборудования.