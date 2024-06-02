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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Вонь с ЕВРАЗ НТМК, квартира для вдовы бойца СВО и загадочный снаряд: итоги выходных

Вонь с ЕВРАЗ НТМК, квартира для вдовы бойца СВО и загадочный снаряд: итоги выходных

2 июня 2024, 12:56
Фото: Изображение Midjourney
В ночь на 1 июня жители Тагила пожаловались на сильный запах с ЕВРАЗ НТМК. Вдове военнослужащего СВО вручили ключи от квартиры. В городе простились с известным врачом-урологом. Около пруда нашли учебную гранату. Нейрохирург спасла жизнь человеку в самолете. Итоги Тагила и области за выходные.

В День защиты детей жители Нижнего Тагила снова проснулись из-за невыносимого запаха со стороны ЕВРАЗ НТМК. Одна из горожанок обратилась в соцсетях к руководству предприятия и спросила, за что компания ненавидит тагильчан. Она предложила внести завод в черный список. В комментариях люди также писали, что заводу дешевле платить штрафы, чем устанавливать систему очистки воздуха.

«За что вы ненавидите жителей?» На невыносимый запах с ЕВРАЗ НТМК жалуются тагильчане
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Вдова погибшего бойца СВО из Нижнего Тагила выиграла квартиру в лотерею «Опорный край». Ключи от долгожданного жилья женщина получила в Екатеринбурге на Международном женском форуме, который проходил в субботу, 1 июня. Глава благотворительного фонда Сергей Черкасов подчеркнул, что земляки-уральцы никогда не забудут подвиг тех, кто сегодня с оружием в руках защищает Россию.

Квартиру в лотерее «Опорный край» выиграла вдова погибшего на СВО бойца из Тагила
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В воскресенье, 2 июня, в Нижнем Тагиле простились с Тамарой Ждановских, известным в городе хирургом-урологом. Врач отдала медицине более полувека своей жизни. Она долгие годы проработала в Демидовской городской больнице. Ее любили пациенты, уважали коллеги, а для молодых докторов Тамара Ждановских была всегда примером настоящего врача, преданного своему делу.

С известным хирургом-урологом Тамарой Ждановских простятся в Нижнем Тагиле
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Тагильчане, которые в субботу, 1 июня, отдыхали на берегу Валегинского пруда, с удивлением обнаружили в кустах предмет, который по форме напоминал кеглю. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что это граната. Приехавшие на место ЧП полицейские и спасатели успокоили горожан: снаряд учебный и опасности не представляет. Однако теперь предстоит определить, как он оказался в общественном месте.

Снаряд нашли отдыхающие на Валегинском пруду в Нижнем Тагиле
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Волнительные часы пережила врач-нейрохирург, которой пришлось оказывать медицинскую помощь женщине прямо в воздухе, на борту рейса Калининград — Екатеринбург. Пассажирке резко стало плохо, медик поставила правильный диагноз — отек легких. Однако поддерживать жизнь пациентки она должна была без медицинского оборудования.

Спасти жизнь пассажирке рейса «Уральских авиалиний» смогла жительница Екатеринбурга
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«За что вы ненавидите жителей?» На невыносимый запах с ЕВРАЗ НТМК жалуются тагильчане
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