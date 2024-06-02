Вонь с ЕВРАЗ НТМК, квартира для вдовы бойца СВО и загадочный снаряд: итоги выходных

Тагильчане, которые в субботу, 1 июня, отдыхали на берегу Валегинского пруда, с удивлением обнаружили в кустах предмет, который по форме напоминал кеглю. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что это граната. Приехавшие на место ЧП полицейские и спасатели успокоили горожан: снаряд учебный и опасности не представляет. Однако теперь предстоит определить, как он оказался в общественном месте.