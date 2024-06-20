Цены на проезд, новый глава тагильского ГАИ, смерть младенца и прекрасная няня

В Нижнем Тагиле живет лучшая няня России. Такое звание по итогам одноименного конкурса было присвоено младшему воспитателю детского сада №182 Светлане Самойловой. Женщина уже девять лет работает в этой должности и зарекомендовала себя с самой лучшей стороны.