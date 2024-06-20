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Цены на проезд, новый глава тагильского ГАИ, смерть младенца и прекрасная няня

Цены на проезд, новый глава тагильского ГАИ, смерть младенца и прекрасная няня

20 июня 2024, 16:54
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле с 1 июля вырастут цены на проезд. Назначен новый глава ГАИ. У юной мамы младенец умер от пупочного сепсиса. Лучшая няня России живет в Тагиле. В Свердловской области дорожает бензин. Итоги Тагила и региона за 20 июня — в нашем традиционном обзоре.

В Нижнем Тагиле с 1 июня поднимутся цены на проезд. Одна поездка будет стоить 28 рублей. Дополнительные средства позволят повысить зарплаты кондукторам и водителям. Также деньги будут потрачены на ремонт и обслуживание подвижного состава МУП «Тагильский трамвай».

Проезд в трамвае в Нижнем Тагиле подорожает с 1 июля
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ГАИ Нижнего Тагила возглавил Сергей Бернгардт. На этой должности он сменил подозреваемого в получении взяток Андрея Торощина. Кроме того, новый начальник появился и у отдельного батальона ДПС — его возглавил Евгений Шитов. С назначением офицеров поздравил Ибрагим Абдулкадыров, глава тагильского УМВД.

Новым главой ГАИ Нижнего Тагила стал Сергей Бернгардт
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В Нижнем Тагиле у 17-летней матери от серьезного послеродового осложнения умер младенец — врачи обнаружили у него пупочный сепсис. Врачи, которые приходили домой для осмотра малыша, не замечали каких-либо проблем. Причину родителям озвучили только после смерти ребенка, который прожил всего 18 дней.

У 17-летней матери в Нижнем Тагиле от пупочного сепсиса умер младенец
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В Нижнем Тагиле живет лучшая няня России. Такое звание по итогам одноименного конкурса было присвоено младшему воспитателю детского сада №182 Светлане Самойловой. Женщина уже девять лет работает в этой должности и зарекомендовала себя с самой лучшей стороны.

Младший воспитатель из Нижнего Тагила победила в конкурсе «Лучшие няни России»
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В Свердловской области снова дорожает бензин. За прошедшую неделю его стоимость на разные марки выросла от 13 до 21 копейки. Больше всего подорожал бензин марок АИ-95 и АИ-98. По мнению экспертов, цены растут с опережением инфляции.

Бензин дорожает в Свердловской области
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