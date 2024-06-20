Цены на проезд, новый глава тагильского ГАИ, смерть младенца и прекрасная няня

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
В Нижнем Тагиле с 1 июня поднимутся цены на проезд. Одна поездка будет стоить 28 рублей. Дополнительные средства позволят повысить зарплаты кондукторам и водителям. Также деньги будут потрачены на ремонт и обслуживание подвижного состава МУП «Тагильский трамвай».
ГАИ Нижнего Тагила возглавил Сергей Бернгардт. На этой должности он сменил подозреваемого в получении взяток Андрея Торощина. Кроме того, новый начальник появился и у отдельного батальона ДПС — его возглавил Евгений Шитов. С назначением офицеров поздравил Ибрагим Абдулкадыров, глава тагильского УМВД.
В Нижнем Тагиле у 17-летней матери от серьезного послеродового осложнения умер младенец — врачи обнаружили у него пупочный сепсис. Врачи, которые приходили домой для осмотра малыша, не замечали каких-либо проблем. Причину родителям озвучили только после смерти ребенка, который прожил всего 18 дней.
В Нижнем Тагиле живет лучшая няня России. Такое звание по итогам одноименного конкурса было присвоено младшему воспитателю детского сада №182 Светлане Самойловой. Женщина уже девять лет работает в этой должности и зарекомендовала себя с самой лучшей стороны.
В Свердловской области снова дорожает бензин. За прошедшую неделю его стоимость на разные марки выросла от 13 до 21 копейки. Больше всего подорожал бензин марок АИ-95 и АИ-98. По мнению экспертов, цены растут с опережением инфляции.