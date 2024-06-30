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Posted 30 июня, 16:28

Published 30 июня, 16:28

Modified 30 июня, 16:30

Updated 30 июня, 16:30

Архитектурная подсветка, ремонт садика, площадь Славы, шторм над Уралом и адская жара

Архитектурная подсветка, ремонт садика, площадь Славы, шторм над Уралом и адская жара

30 июня 2024, 16:28
Фото: Изображение Midjourney
На домах в центре Тагила появилась архитектурная подсветка. Дети ждут открытия нового детского сада. На ремонт площади Славы выделят более 50 млн рублей. Над Свердловской областью пронесся сильнейший шторм. Адская жара придет в Тагил в начале июля. Подводим итоги за выходные в Тагиле и области.

На 11 домах Нижнего Тагила установлена архитектурная подсветка. Здания, которые оборудовали led-светильниками, впервые загорелись вечером 28 июня. Особое освещение преображает центр города, делает его более уютным и праздничным, уверен мэр Владислав Пинаев.

В Нижнем Тагиле засветились дома в центре города
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В Нижнем Тагиле рабочие продолжают ремонт детского сада №192. Обновления здесь, в частности, требует система горячего водоснабжения и фасад. 200 воспитанников детского сада временно распределены в другие дошкольные учреждения, однако уже к 1 сентября они должны вернуться в родные стены.

200 детей на Вагонке в Нижнем Тагиле ждут открытия садика после ремонта
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В Нижнем Тагиле до конца 2024 года планируется реконструкция площади Славы. На обновление пилонов выделено более 50 млн рублей. До этого работы по ремонту площади проходили в 2013 году, а между тем здесь часто орудуют вандалы, которые, например, ломают гранитные плиты.

В Нижнем Тагиле на Вагонке планируется реконструкция площади Славы
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Над Средним Уралом в субботу, 29 июня, пронесся сильный шторм. Сильный ветер валил деревья. Например, ствол рухнул на припаркованную «Газель» в Нижнем Тагиле. Также как минимум семь населенных пунктов остались без электричества — свет пропадал и в центре Екатеринбурга.

Падают деревья и отключается свет: над Средним Уралом бушует шторм
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Жара накроет Нижний Тагил с приходом июля. Метеорологи прогнозируют, что воздух будет прогреваться до +31 градуса. Осадки будут лишь в начале недели, а во второй половине дождей не ожидается. Немного утихнет и разбушевавшийся в последние дни ветер.

30-градусная жара придет в Нижний Тагил начале июля
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30-градусная жара придет в Нижний Тагил начале июля
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