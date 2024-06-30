Архитектурная подсветка, ремонт садика, площадь Славы, шторм над Уралом и адская жара

В Нижнем Тагиле до конца 2024 года планируется реконструкция площади Славы. На обновление пилонов выделено более 50 млн рублей. До этого работы по ремонту площади проходили в 2013 году, а между тем здесь часто орудуют вандалы, которые, например, ломают гранитные плиты.