Архитектурная подсветка, ремонт садика, площадь Славы, шторм над Уралом и адская жара

Posted 30 июня, 16:28
Published 30 июня, 16:28
Modified 30 июня, 16:30
Updated 30 июня, 16:30
На 11 домах Нижнего Тагила установлена архитектурная подсветка. Здания, которые оборудовали led-светильниками, впервые загорелись вечером 28 июня. Особое освещение преображает центр города, делает его более уютным и праздничным, уверен мэр Владислав Пинаев.
В Нижнем Тагиле рабочие продолжают ремонт детского сада №192. Обновления здесь, в частности, требует система горячего водоснабжения и фасад. 200 воспитанников детского сада временно распределены в другие дошкольные учреждения, однако уже к 1 сентября они должны вернуться в родные стены.
В Нижнем Тагиле до конца 2024 года планируется реконструкция площади Славы. На обновление пилонов выделено более 50 млн рублей. До этого работы по ремонту площади проходили в 2013 году, а между тем здесь часто орудуют вандалы, которые, например, ломают гранитные плиты.
Над Средним Уралом в субботу, 29 июня, пронесся сильный шторм. Сильный ветер валил деревья. Например, ствол рухнул на припаркованную «Газель» в Нижнем Тагиле. Также как минимум семь населенных пунктов остались без электричества — свет пропадал и в центре Екатеринбурга.
Жара накроет Нижний Тагил с приходом июля. Метеорологи прогнозируют, что воздух будет прогреваться до +31 градуса. Осадки будут лишь в начале недели, а во второй половине дождей не ожидается. Немного утихнет и разбушевавшийся в последние дни ветер.