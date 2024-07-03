Точка в деле избитой девочки, смог, сине-зеленые водоросли и наглый таксист

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
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Updated Сегодня, 17:00
Уголовное преследование подростков-азербайджанцев, избивших девочку в Нижнем Тагиле, прекращено СК. Перед законом ответит только их мать и только по статье «Хулиганство». Остальные обвинения с нее также сняты. Следователь не нашел состава преступления в действиях семьи, которая пинала ребенка в живот и била по лицу.
Нижний Тагил опять накроет волна смога: в Свердловской области объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий. Вредные выбросы с промышленных предприятий будут плохо рассеиваться вплоть до 5 июля.
После экологической катастрофы на Верхнем прудке в Нижнем Тагиле свое расследование начала природоохранная прокуратура. Глава ведомства Григорий Битюков пообещал разобраться в ситуации и установить виновников происшествия. Также прокуратура оценит нанесенный природе ущерб.
Сине-зеленые водоросли захватили Черноисточинский пруд под Тагилом. Вода в нем приобрела малахитовый оттенок, а на поверхности можно увидеть белую пену — это продукт жизнедеятельности водорослей. Их разрастание способно привести к гибели флоры и фауны в водоеме из-за уменьшения в воде количества кислорода.
Водитель «Яндекс.Такси» по имени Магеррам во время поездки приставал к жительнице Нижнего Тагила и напрашивался к ней в гости. Девушка призналась, что во время поездки ей было очень страшно. Тагильчанка сделал скриншот с данными поездки и обратилась в службу поддержки с жалобой на действия водителя.