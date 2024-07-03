tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:58

Published Сегодня, 16:58

Modified Сегодня, 17:00

Updated Сегодня, 17:00

Точка в деле избитой девочки, смог, сине-зеленые водоросли и наглый таксист

Точка в деле избитой девочки, смог, сине-зеленые водоросли и наглый таксист

3 июля 2024, 16:58
Фото: Изображение Midjourney
СК закрыл уголовное дело по избитой азербайджанцами тагильской девочке. На Тагил опустится смог. Экологическое ЧП на Верхнем прудке расследует прокуратура. Сине-зеленые водоросли захватили Черноисточинский пруд. Таксист приставал к девушке во время поездки. Итоги Тагила и области за 3 июля.

Уголовное преследование подростков-азербайджанцев, избивших девочку в Нижнем Тагиле, прекращено СК. Перед законом ответит только их мать и только по статье «Хулиганство». Остальные обвинения с нее также сняты. Следователь не нашел состава преступления в действиях семьи, которая пинала ребенка в живот и била по лицу.

Только хулиганство: за избиение девочки школьниками-азербайджанцами ответит лишь мать
Узнать подробнее

Нижний Тагил опять накроет волна смога: в Свердловской области объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий. Вредные выбросы с промышленных предприятий будут плохо рассеиваться вплоть до 5 июля.

Смог накроет Нижний Тагил до вечера 5 июля
Узнать подробнее

После экологической катастрофы на Верхнем прудке в Нижнем Тагиле свое расследование начала природоохранная прокуратура. Глава ведомства Григорий Битюков пообещал разобраться в ситуации и установить виновников происшествия. Также прокуратура оценит нанесенный природе ущерб.

Природоохранная прокуратура ведет проверку после ЧП на Верхнем прудке под Тагилом
Узнать подробнее

Сине-зеленые водоросли захватили Черноисточинский пруд под Тагилом. Вода в нем приобрела малахитовый оттенок, а на поверхности можно увидеть белую пену — это продукт жизнедеятельности водорослей. Их разрастание способно привести к гибели флоры и фауны в водоеме из-за уменьшения в воде количества кислорода.

Черноисточинский пруд под Нижним Тагилом покрылся сине-зелеными водорослями
Узнать подробнее

Водитель «Яндекс.Такси» по имени Магеррам во время поездки приставал к жительнице Нижнего Тагила и напрашивался к ней в гости. Девушка призналась, что во время поездки ей было очень страшно. Тагильчанка сделал скриншот с данными поездки и обратилась в службу поддержки с жалобой на действия водителя.

«Было очень страшно»: жительница Тагила пожаловалась на водителя «Яндекс. Такси»
Узнать подробнее
Читайте также:
Спасение животных, смог над Тагилом, опасная фура и коррупция: итоги дняЖитель Нижнего Тагила обвиняется в краже денег с картыПрокуратура начала проверку после падения девочки из окна в Нижнем Тагиле
#Дарья Бобровицкая#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Прокуратура#Уголовное дело#Девочка#Такси#Черноисточинский пруд#Пруд#Смог#Природа#Водоем#Екатеринбург#Происшествие#Кислород#СК России#Азербайджанцы#Экологическое ЧП#Вредные выбросы
Подпишитесь
Только хулиганство: за избиение девочки школьниками-азербайджанцами ответит лишь мать
Сегодня, 10:36
Природоохранная прокуратура ведет проверку после ЧП на Верхнем прудке под Тагилом
Сегодня, 06:35
Смог накроет Нижний Тагил до вечера 5 июля
Сегодня, 05:35
«Было очень страшно»: жительница Тагила пожаловалась на водителя «Яндекс. Такси»
Сегодня, 11:35
Герой вытащил мужчину из огня: подробности о пожаре на Тагильской в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:12
Ромашки, мастер-классы и концерты: как в Тагиле пройдет День семьи, любви и верности
Сегодня, 14:34