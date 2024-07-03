Точка в деле избитой девочки, смог, сине-зеленые водоросли и наглый таксист

Водитель «Яндекс.Такси» по имени Магеррам во время поездки приставал к жительнице Нижнего Тагила и напрашивался к ней в гости. Девушка призналась, что во время поездки ей было очень страшно. Тагильчанка сделал скриншот с данными поездки и обратилась в службу поддержки с жалобой на действия водителя.