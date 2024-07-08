Дорогие кондиционеры, свалки и смог над Тагилом, богатые токари и нарушители режима

Posted Вчера, 17:03
Published Вчера, 17:03
Modified Вчера, 17:05
Updated Вчера, 17:05
Из-за сильной жары в Нижнем Тагиле вырос спрос на покупку и установку кондиционеров. Этим не преминули воспользоваться недобросовестные предприниматели, которые взвинтили цены сразу на 30-40%.
В Свердловской области продлили режим НМУ. В июне тагильчане 10 дней дышали формальдегидом. Черные лесорубы перестали кошмарить уральские леса. TagilCity.ru представляет подборку самых значимых экологических происшествий и новостей за неделю.
В Нижнем Тагиле сотрудники полиции отметили День семьи, любви и верности. В сквере около УМВД прошло мероприятие для детей и взрослых с веселыми конкурсами, песнями и танцами. А теплый летний денек придал празднику особую атмосферу.
В Свердловской области сохраняется дефицит рабочих профессий. На предприятиях наиболее востребованы токари, сварщики, фрезеровщики и другие квалифицированные «синие воротнички». Работодатели предлагают хорошие зарплаты даже соискателям с минимальным опытом: например, токарь со стажем в год уже может претендовать на зарплату в 100 тысяч рублей.
Свердловчане неохотно соблюдают противопожарный режим, который с апреля действует на территории региона. За первую неделю июня инспекторы зафиксировали почти 200 нарушений. В основном людей штрафуют за разведение костров на берегу рек и за мангалы в парковой зоне.