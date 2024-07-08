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Posted Вчера, 17:03

Published Вчера, 17:03

Modified Вчера, 17:05

Updated Вчера, 17:05

Дорогие кондиционеры, свалки и смог над Тагилом, богатые токари и нарушители режима

Дорогие кондиционеры, свалки и смог над Тагилом, богатые токари и нарушители режима

8 июля 2024, 17:03
Фото: Изображение Midjourney
Жители Тагила пожаловались на высокие цены за установку кондиционеров. TagilCity.ru подвел экоитоги недели. Тагильские полицейские отметили День семьи, любви и верности. Свердловские токари и фрезеровщики могут претендовать на большие зарплаты. Подводим итоги 8 июля в Тагиле и Свердловской области.

Из-за сильной жары в Нижнем Тагиле вырос спрос на покупку и установку кондиционеров. Этим не преминули воспользоваться недобросовестные предприниматели, которые взвинтили цены сразу на 30-40%.

«Наживаются на жаре». Тагильчане жалуются на высокие цены за установку кондиционеров
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В Свердловской области продлили режим НМУ. В июне тагильчане 10 дней дышали формальдегидом. Черные лесорубы перестали кошмарить уральские леса. TagilCity.ru представляет подборку самых значимых экологических происшествий и новостей за неделю.

Итоги недели: дым в НМУ, проверка по водоему и ликвидация свалки
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В Нижнем Тагиле сотрудники полиции отметили День семьи, любви и верности. В сквере около УМВД прошло мероприятие для детей и взрослых с веселыми конкурсами, песнями и танцами. А теплый летний денек придал празднику особую атмосферу.

День семьи, любви и верности отметили полицейские Нижнего Тагила
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В Свердловской области сохраняется дефицит рабочих профессий. На предприятиях наиболее востребованы токари, сварщики, фрезеровщики и другие квалифицированные «синие воротнички». Работодатели предлагают хорошие зарплаты даже соискателям с минимальным опытом: например, токарь со стажем в год уже может претендовать на зарплату в 100 тысяч рублей.

Огромные зарплаты предлагают токарям и фрезеровщикам в Свердловской области
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Свердловчане неохотно соблюдают противопожарный режим, который с апреля действует на территории региона. За первую неделю июня инспекторы зафиксировали почти 200 нарушений. В основном людей штрафуют за разведение костров на берегу рек и за мангалы в парковой зоне.

Жители Свердловской области почти 200 раз нарушили противопожарный режим в июле
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«Наживаются на жаре». Тагильчане жалуются на высокие цены за установку кондиционеров
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