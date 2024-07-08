Дорогие кондиционеры, свалки и смог над Тагилом, богатые токари и нарушители режима

В Свердловской области сохраняется дефицит рабочих профессий. На предприятиях наиболее востребованы токари, сварщики, фрезеровщики и другие квалифицированные «синие воротнички». Работодатели предлагают хорошие зарплаты даже соискателям с минимальным опытом: например, токарь со стажем в год уже может претендовать на зарплату в 100 тысяч рублей.