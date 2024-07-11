Молодой человек в Екатеринбурге забрал 895 тысяч у пенсионерки

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Так, потерпевшей женщине позвонил злоумышленник и сообщал, что с ее счета кто-то пытается снять деньги. Далее свердловчанке говорили, что все средства нужно срочно обналичить и отдать их в ЦБ через курьера. Вскоре к ней приехал молодой человек за деньгами.
По словам задержанного, он также забирал деньги еще у 10 человек в разных городах: Нижнем Тагиле, Березовском, Серове. Суммы, которые ему отдавали граждане, были от 190 тысяч до 1,7 миллиона, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Его могут приговорить к шести годам тюрьмы.
Напомним, в июне 2024 года в Нижнем Тагиле был задержан житель Верхней Пышмы, который был курьером у аферистов. Молодой человек взял у пожилых женщин деньги на общую сумму, превысившую 800 тысяч.