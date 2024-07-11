Молодой человек в Екатеринбурге забрал 895 тысяч у пенсионерки

Так, потерпевшей женщине позвонил злоумышленник и сообщал, что с ее счета кто-то пытается снять деньги. Далее свердловчанке говорили, что все средства нужно срочно обналичить и отдать их в ЦБ через курьера. Вскоре к ней приехал молодой человек за деньгами.