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Молодой человек в Екатеринбурге забрал 895 тысяч у пенсионерки

Молодой человек в Екатеринбурге забрал 895 тысяч у пенсионерки

11 июля 2024, 06:58
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге задержали 28-летнего молодого человека из Сухого Лога, который подрабатывал курьером у мошенников и забрал у пожилой женщины почти миллион рублей.

Так, потерпевшей женщине позвонил злоумышленник и сообщал, что с ее счета кто-то пытается снять деньги. Далее свердловчанке говорили, что все средства нужно срочно обналичить и отдать их в ЦБ через курьера. Вскоре к ней приехал молодой человек за деньгами.

По словам задержанного, он также забирал деньги еще у 10 человек в разных городах: Нижнем Тагиле, Березовском, Серове. Суммы, которые ему отдавали граждане, были от 190 тысяч до 1,7 миллиона, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Его могут приговорить к шести годам тюрьмы.

Напомним, в июне 2024 года в Нижнем Тагиле был задержан житель Верхней Пышмы, который был курьером у аферистов. Молодой человек взял у пожилых женщин деньги на общую сумму, превысившую 800 тысяч.

Полиция задержала курьера мошенников в Екатеринбурге
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