Незрячие люди в банке, вандалы в Тагиле, уха от «Уральских пельменей» и горы мусора

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:32
Незрячий житель Нижнего Тагила Евгений Соболев проверил офис Сбера на предмет доступности: от кнопки вызова менеджера с улицы и наличия тактильных полос на полу до возможности снять деньги в банкомате с помощью голосового помощника.
В доме №5 на улице Крымской в Нижнем Тагиле недавно были установлены новые двери в подвальные помещения. Практически сразу же они привлекли внимание вандалов, которые разрисовали их краской и сделали надписи. Местные жители уверены, что это дело рук праздно шатающихся подростков, которых часто видят в районе.
Первоуральск утопает в мусоре. Целые горы лежат на площадках, и их никто не вывозит. В том, что первоуральцы не выдумывают «мусорную проблему», на днях смог лично убедиться заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев. По итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.
Актер «Уральских пельменей» Сергей Исаев отлично провел время в кругу семьи. Он отправился на рыбалку с отцом и детьми на берег озера Карагайкуль в Челябинской области. Мужская половина семейства Исаевых ловила рыбу, любовалась видами и наслаждалась ароматной ухой и вкусными копчеными лещиками.
Многие жители Свердловской области отказываются от идеи провести отпуск на побережье моря или в горах, так как не знают, с кем оставить домашнего питомца. Однако выход есть: редакция TagilCity.ru рассказывает о разных способах устроить каникулы для кота или собаки на время отъезда.