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Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Незрячие люди в банке, вандалы в Тагиле, уха от «Уральских пельменей» и горы мусора

Незрячие люди в банке, вандалы в Тагиле, уха от «Уральских пельменей» и горы мусора

12 июля 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Незрячий житель Нижнего Тагила проверил офис банка на доступность. Вандалы испортили новые двери в доме. В Первоуральске заведено уголовное дело из-за гор мусора. Актер «Уральских пельменей» поделился впечатлениями от рыбалки. Эксперты дали советы, куда деть животных на время отпуска.

Незрячий житель Нижнего Тагила Евгений Соболев проверил офис Сбера на предмет доступности: от кнопки вызова менеджера с улицы и наличия тактильных полос на полу до возможности снять деньги в банкомате с помощью голосового помощника.

Как незрячему обслуживаться в банке? Тагильчанин провел проверку в местном Сбере
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В доме №5 на улице Крымской в Нижнем Тагиле недавно были установлены новые двери в подвальные помещения. Практически сразу же они привлекли внимание вандалов, которые разрисовали их краской и сделали надписи. Местные жители уверены, что это дело рук праздно шатающихся подростков, которых часто видят в районе.

В Нижнем Тагиле на Старателе вандалы испортили новые двери в подвале дома
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Первоуральск утопает в мусоре. Целые горы лежат на площадках, и их никто не вывозит. В том, что первоуральцы не выдумывают «мусорную проблему», на днях смог лично убедиться заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев. По итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.

В Свердловской области завели уголовное дело из-за гор мусора на площадках
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Актер «Уральских пельменей» Сергей Исаев отлично провел время в кругу семьи. Он отправился на рыбалку с отцом и детьми на берег озера Карагайкуль в Челябинской области. Мужская половина семейства Исаевых ловила рыбу, любовалась видами и наслаждалась ароматной ухой и вкусными копчеными лещиками.

«Ай, красота!» Актер «Уральских пельменей» Исаев наварил ухи на берегу Карагайкуля
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Многие жители Свердловской области отказываются от идеи провести отпуск на побережье моря или в горах, так как не знают, с кем оставить домашнего питомца. Однако выход есть: редакция TagilCity.ru рассказывает о разных способах устроить каникулы для кота или собаки на время отъезда.

В отпуск без котика: куда пристроить домашнего питомца на время отъезда
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#Дарья Бобровицкая#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Свердловская область#Екатеринбург
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