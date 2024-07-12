Незрячие люди в банке, вандалы в Тагиле, уха от «Уральских пельменей» и горы мусора

В доме №5 на улице Крымской в Нижнем Тагиле недавно были установлены новые двери в подвальные помещения. Практически сразу же они привлекли внимание вандалов, которые разрисовали их краской и сделали надписи. Местные жители уверены, что это дело рук праздно шатающихся подростков, которых часто видят в районе.