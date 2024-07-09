Утонувшие дети, кронирование деревьев в Нижнем Тагиле, отдых на море и лотереи

В администрации Нижнего Тагила задумались о способе кронирования деревьев, который до этого использовал подрядчик. После обрезки деревья нередко начинали болеть и сохнуть. Однако в этом году кронирование будет проводиться новым, более щадящим способом: в частности, деревья перестанут обрезать под «столб», а попытаются сохранить более естественный облик.