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Published Сегодня, 17:44

Modified Сегодня, 17:46

Updated Сегодня, 17:46

Утонувшие дети, кронирование деревьев в Нижнем Тагиле, отдых на море и лотереи

Утонувшие дети, кронирование деревьев в Нижнем Тагиле, отдых на море и лотереи

9 июля 2024, 17:44
Фото: Изображение Midjourney
Спасатель поделился с TagilCity.ru причинами гибели детей во время купания. Кронировать деревья в Тагиле будут безопасным способом. На ГГМ перенесут один из пешеходных переходов. Свердловчане поделились впечатлениями от отдыха на Черном море, а тагильчане рассказали о способах выиграть в лотерею.

С начала купального сезона в Свердловской области утонули уже пятеро детей. И зачастую опасности подвергаются несовершеннолетние, которые находятся рядом со взрослыми: в воде ребенок может погибнуть, оставшись без присмотра на несколько мгновений.

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В администрации Нижнего Тагила задумались о способе кронирования деревьев, который до этого использовал подрядчик. После обрезки деревья нередко начинали болеть и сохнуть. Однако в этом году кронирование будет проводиться новым, более щадящим способом: в частности, деревья перестанут обрезать под «столб», а попытаются сохранить более естественный облик.

Деревья в Нижнем Тагиле будут кронировать новым безопасным способом
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На Гальянке в Нижнем Тагиле «переедет"пешеходный переход. Работы идут на Чероноисточинском шоссе недалеко от остановки «Карьер». Знаки перенесут ближе к светофору, который скоро будет включен в схему дорожного движения.

Пешеходный переход переносят на остановке «Карьер» в районе ГГМ в Нижнем Тагиле
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Цены высокие, море вонючее, а по улицам бродят неадекваты. В разгар курортного сезона жители Свердловской области поделились с редакцией TagilCity.ru своими впечатлениями от отдыха на Черноморском побережье.

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Все хотят выиграть в лотерею, однако одни покупают билеты годами и остаются с носом. Другие срывают большой куш с единственного за всю жизнь билетика. Тагильчане рассказали о своих секретных способах поймать за хвост Жар-птицу удачи.

«Поймать за хвост Жар-птицу». Тагильчане поделились стратегиями выигрыша в лотерею
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Бесшумно и быстро: спасатель рассказал TagilCity.ru о причинах гибели детей в воде
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