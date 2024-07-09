Утонувшие дети, кронирование деревьев в Нижнем Тагиле, отдых на море и лотереи

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
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Updated Сегодня, 17:46
С начала купального сезона в Свердловской области утонули уже пятеро детей. И зачастую опасности подвергаются несовершеннолетние, которые находятся рядом со взрослыми: в воде ребенок может погибнуть, оставшись без присмотра на несколько мгновений.
В администрации Нижнего Тагила задумались о способе кронирования деревьев, который до этого использовал подрядчик. После обрезки деревья нередко начинали болеть и сохнуть. Однако в этом году кронирование будет проводиться новым, более щадящим способом: в частности, деревья перестанут обрезать под «столб», а попытаются сохранить более естественный облик.
На Гальянке в Нижнем Тагиле «переедет"пешеходный переход. Работы идут на Чероноисточинском шоссе недалеко от остановки «Карьер». Знаки перенесут ближе к светофору, который скоро будет включен в схему дорожного движения.
Цены высокие, море вонючее, а по улицам бродят неадекваты. В разгар курортного сезона жители Свердловской области поделились с редакцией TagilCity.ru своими впечатлениями от отдыха на Черноморском побережье.
Все хотят выиграть в лотерею, однако одни покупают билеты годами и остаются с носом. Другие срывают большой куш с единственного за всю жизнь билетика. Тагильчане рассказали о своих секретных способах поймать за хвост Жар-птицу удачи.