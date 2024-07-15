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Итоги недели: вонь и смог в НМУ, нарушители-шашлычники и тополя без пуха

Итоги недели: вонь и смог в НМУ, нарушители-шашлычники и тополя без пуха

15 июля 2024, 07:26
Какие экологические темы обсуждались в Нижнем Тагиле и Свердловской области на неделе с 8 по 14 июля — вспоминаем в традиционной подборке TagilCity.ru.

Первые четыре дня минувшей рабочей недели в Нижнем Тагиле был установлен режим НМУ до 11 июля включительно. Тем не менее снижения выбросов, регламентированного законом, в эти дни не произошло. Горожане ежедневно делились фотографиям неба над заводом, на которых был виден коричневый и серый дым.

Могу каждый день по пять фотографий таких высылать. Дождь пошел, весь дым на центр. Воняет, — рассказал редакции TagiCity.ru тагильчанин Иван 11 июля.
Фото: tagilcity.ru
Снижение будет? Выбросы ЕВРАЗ НТМК в НМУ накрыли Нижний Тагил
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В комментариях жительница Нижнего Тагила Лидия поделились видом на завод в ночь на 14 июля. Густой смог рассеялся над заводом. В выходные также горожане отмечали, что дым завис над Гальянкой, а вечером в воскресенье в выбросы был погружен центр города.

В субботу вечером мы гуляли на Набережной. На другом конце пруда тянулся дым, покрыл всю старую Гальянку. А вечером в воскресенье на вокзале было нечем дышать, даже будто глаза слезились. Какой-то треш! — делится с TagilCity.ru тагильчанка Мария.

Газоанализатор TagilCity.ru не ловил превышений на вокзале. Официальные данные от УГМС до 11 июля включительно также не показали нарушенных нормативов.

Дым 13 июляДым 13 июля
Дым 13 июляДым 13 июля
Выбросы 14 июляВыбросы 14 июля
Выбросы в ночь на 14 июляВыбросы в ночь на 14 июля
Дым 13 июля
Фото: tagilcity.ru

В столице Урала Роспотребнадзор выявил, что местный «Водоканал» сбрасывал опасные вещества в реку Исеть. Ведомство возбудило дела в отношении должностных и юридических лиц.

«Водоканал» в Екатеринбурге сбрасывал в Исеть опасные вещества
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Корреспондент TagilCity.ru узнал об истории Исетского водохранилища и выяснил, что водоем кишит крупными карпами, за что его любят местные рыбаки.

Вырастают до 1,5 метров: Исетское водохранилище в Среднеуральске теперь кишит карпами
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В Минприроды сообщили, что с начала июля свердловчане 197 раз нарушили противопожарный режим. Они разводили огонь на берегах рек, жарили шашлыки в парковых зонах и в садах. Все это может спровоцировать природные пожары. Нарушение режима влечет штраф до 50 тысяч рублей.

Жители Свердловской области почти 200 раз нарушили противопожарный режим в июле
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В регионе впервые внедрили усовершенствованную систему контроля за вывозом ТКО. Теперь перемещение мусоровозов можно отслеживать через приложение «ТКО-логистика». Помимо расположения, программа фиксирует контейнерные площадки до и после загрузки и время вывоза.

За состоянием контейнерных площадок на Среднем Урале можно следить дистанционно
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Мэрия Нижнего Тагила в текущем году кронирует деревья новым для города бережным способом. Так, тополя, липы, сосны и кедры стригут под естественный облик, что не позволяет деревьям засыхать и погибать. Кроме того, TagilCity.ru узнал, что в Нижнем Тагиле будут высаживать тополя без пуха.

Деревья в Нижнем Тагиле будут кронировать новым безопасным способом
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TagilCity.ru узнал, что в рамках «ИННОПРОМ-2024» правительство Свердловской области заявили о намерении поддержать предприятия в получении комплексных экологических разрешений. Это позволит государству регулировать предприятия на предмет охраны окружающей среды.

Свердловские власти поддержат предприятия в получении экологических разрешений
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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Пожар#Свердловская область#Итоги#Выбросы#Замеры#Екатеринбург#Замеры воздуха#Итоги недели
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