Итоги недели: вонь и смог в НМУ, нарушители-шашлычники и тополя без пуха

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Первые четыре дня минувшей рабочей недели в Нижнем Тагиле был установлен режим НМУ до 11 июля включительно. Тем не менее снижения выбросов, регламентированного законом, в эти дни не произошло. Горожане ежедневно делились фотографиям неба над заводом, на которых был виден коричневый и серый дым.
Могу каждый день по пять фотографий таких высылать. Дождь пошел, весь дым на центр. Воняет, — рассказал редакции TagiCity.ru тагильчанин Иван 11 июля.
В комментариях жительница Нижнего Тагила Лидия поделились видом на завод в ночь на 14 июля. Густой смог рассеялся над заводом. В выходные также горожане отмечали, что дым завис над Гальянкой, а вечером в воскресенье в выбросы был погружен центр города.
В субботу вечером мы гуляли на Набережной. На другом конце пруда тянулся дым, покрыл всю старую Гальянку. А вечером в воскресенье на вокзале было нечем дышать, даже будто глаза слезились. Какой-то треш! — делится с TagilCity.ru тагильчанка Мария.
Газоанализатор TagilCity.ru не ловил превышений на вокзале. Официальные данные от УГМС до 11 июля включительно также не показали нарушенных нормативов.
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