Итоги недели: вонь и смог в НМУ, нарушители-шашлычники и тополя без пуха

Первые четыре дня минувшей рабочей недели в Нижнем Тагиле был установлен режим НМУ до 11 июля включительно. Тем не менее снижения выбросов, регламентированного законом, в эти дни не произошло. Горожане ежедневно делились фотографиям неба над заводом, на которых был виден коричневый и серый дым.