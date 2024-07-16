Ипотека в Свердловской области оказалась самой недоступной среди регионов УрФО

При этом приобретение квартир для россиян стало более недоступным из-за роста цен, вследствие чего даже по льготным ставкам они попадали в «кабалу». К тому же, как выяснилось, квартиры по льготной программе в основном приобретали не малообеспеченные люди, а те, у кого есть деньги. Покупая недвижимость по низким ставкам, они затем продавали их по рыночной стоимости.