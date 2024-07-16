Ипотека в Свердловской области оказалась самой недоступной среди регионов УрФО

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
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Updated Сегодня, 08:16
Жителям Свердловской области, которые взяли в ипотеку на 20 лет двухкомнатную квартиру, придется отдавать из своего бюджета 78% от медианного дохода или 58% от среднего дохода. По словам экономиста Константина Селянина, Россия оказалась в перечне стран с недоступным жильем, пишет Muksun.fm.
Эксперт отметил, что в США существует ограничение на уровень закредитованности примерно до 30 процентов. По информации ЦБ РФ, две трети россиян отдают 50% своих доходов на кредиты. При этом в стране перестала действовать программа «ипотеки с господдержкой», по которой приобрести жилье было более доступно.
В 2023 году два десятка крупных банков выдали два миллиона ипотек, общая стоимость которых составила 7,8 триллиона рублей. Число выданных кредитов в минувшем году на 53% больше в сравнении с 2022 годом, а общая сумма ипотек увеличилась на 65%. По данным ЦБ, процент выдачи ипотеки с господдержкой в конце минувшего года составил более 83% общего предоставленного ИЖК.
Кроме того, ипотека с господдержкой оказалась эффективным способом улучшения условий жилья граждан и повышения его доступности. При этом, по словам Константина Селянина, что настоящую выгоду от данной программы получили большей частью банки, получая деньги и от клиентов, и от застройщиков.
При этом приобретение квартир для россиян стало более недоступным из-за роста цен, вследствие чего даже по льготным ставкам они попадали в «кабалу». К тому же, как выяснилось, квартиры по льготной программе в основном приобретали не малообеспеченные люди, а те, у кого есть деньги. Покупая недвижимость по низким ставкам, они затем продавали их по рыночной стоимости.
На сегодняшний день ставка по обычному ипотечному кредиту составляет примерно 20% годовых, однако есть вероятность, что Центробанк снова увеличит ключевую ставку, за которой повысятся и кредитные ставки. Селянин отметил, что большинство жителей страны не готовы оформлять ипотеку по нынешней ставке.