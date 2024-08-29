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Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Лучший продукт питания выберут в Нижнем Тагиле

Лучший тагильский продукт питания отметят специальным знаком

29 августа 2024, 12:44

Лучший продукт питания выберут в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле состоится городской конкурс, на котором выберут лучшие продукты местного производства. Он станет ежегодным.

Конкурс «Лучший Тагильский продукт питания» приурочен ко Дню работников пищевой промышленности. Он будет проводиться ежегодно с 10 сентября по 20 октября. Принять участие в нем смогут предприятия, расположенные на территории Нижнего Тагила.

Конкурс проводится для стимулирования повышения качества продуктов, продвижения товаров-победителей на потребительском рынке. Объявлено сразу три номинации:

  1. Инновационный продукт
  2. Тагильское качество
  3. Продукт здорового питания

К заявке необходимо приложить сертификаты, награды, свидетельство на товарный знак и другие документы. Каждая номинация будет оцениваться по 100-балльной шкале. Продукт, который наберет от 80 баллов и выше, станет призером или победителем конкурса.

Выигравшие компании получат дипломы главы города, а также смогут в течение года использовать специальный знак конкурса.

Фото: Постановление

Ранее в Нижнем Тагиле награды получили победители конкурса по ландшафтному дизайну.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Продукты#Конкурс#Постановление#Екатеринбург
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