Лучший тагильский продукт питания отметят специальным знаком

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Конкурс «Лучший Тагильский продукт питания» приурочен ко Дню работников пищевой промышленности. Он будет проводиться ежегодно с 10 сентября по 20 октября. Принять участие в нем смогут предприятия, расположенные на территории Нижнего Тагила.
Конкурс проводится для стимулирования повышения качества продуктов, продвижения товаров-победителей на потребительском рынке. Объявлено сразу три номинации:
К заявке необходимо приложить сертификаты, награды, свидетельство на товарный знак и другие документы. Каждая номинация будет оцениваться по 100-балльной шкале. Продукт, который наберет от 80 баллов и выше, станет призером или победителем конкурса.
Выигравшие компании получат дипломы главы города, а также смогут в течение года использовать специальный знак конкурса.