В Екатеринбурге арестована директора столовой, которая обеспечивала едой 19 школ

Ранее сообщалось, что в самой организации и в школах, которые она обслуживала, проходили выемки документов. Причем одновременно везде, видимо, это было сделано для того, чтобы никто не успел ничего скрыть. В результате этих проверок на Аристову завели уголовное дело.