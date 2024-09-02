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Published Сегодня, 14:15

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Updated Сегодня, 14:19

В Екатеринбурге арестована директора столовой, которая обеспечивала едой 19 школ

В Екатеринбурге арестована директора столовой, которая обеспечивала едой 19 школ

2 сентября 2024, 14:15
Фото: 1MI
В Екатеринбурге арестована Надежду Аристову, директора столовой, которая обеспечивала едой 19 школ города.

Скандально известного директора ЕМУП «Столовой №41» Надежду Аристову посадили под домашний арест, сообщает ЕАН.

Ранее сообщалось, что в самой организации и в школах, которые она обслуживала, проходили выемки документов. Причем одновременно везде, видимо, это было сделано для того, чтобы никто не успел ничего скрыть. В результате этих проверок на Аристову завели уголовное дело.

Напомним, что Надежда Аристова известна несколькими скандальными организациями. Одну из которых закрыли по решению суда после жалобы Роспотребнадзора. По словам одной из сотрудниц, после ликвидации организации и создании новой — ничего не поменялось. Качество еды осталось таким же плохим, а санитарные нормы игнорировались.

Теперь родители в одной из школ Екатеринбурга будут тщательно контролировать, чем кормят их детей. В случае выявления нарушений они планируют обратиться к губернатору Евгению Куйвашеву.

30 августа стало известно о кухне в детском садике №32 в Краснотурьинске. Ее закрыл Роспотребнадзор из-за нарушения санитарных норм. Сейчас дети остались без еды на 60 дней.

В ларьках и закусочных в Екатеринбурге обнаружены грязь и испорченная еда
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