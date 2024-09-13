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Posted 13 сентября, 11:40

Published 13 сентября, 11:40

Modified 13 сентября, 11:42

Updated 13 сентября, 11:42

Тело подростка найдено в Екатеринбурге на стройплощадке

Тело подростка найдено в Екатеринбурге на стройплощадке

13 сентября 2024, 11:40
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на строительной площадке обнаружили мертвого 17-летнего юношу. Выяснилось, что он был из Салехарда.

По словам очевидца, тело молодого человека обнаружил один из рабочих. Предположительно, он совершил суицид, пишет Е1.

В кармане у погибшего обнаружили фотографию с девушкой. По предварительной версии, он перелез рано утром на территорию стройки через забор.

Напомним, 5 сентября 2024 года в Екатеринбурге прохожие обнаружили мертвого человека, который лежал около травмпункта. По предположению очевидицы, он мог скончаться из-за передозировки запрещенными веществами или алкоголя.

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