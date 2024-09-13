Тело подростка найдено в Екатеринбурге на стройплощадке

Posted 13 сентября, 11:40
Published 13 сентября, 11:40
Modified 13 сентября, 11:42
Updated 13 сентября, 11:42
По словам очевидца, тело молодого человека обнаружил один из рабочих. Предположительно, он совершил суицид, пишет Е1.
В кармане у погибшего обнаружили фотографию с девушкой. По предварительной версии, он перелез рано утром на территорию стройки через забор.
Напомним, 5 сентября 2024 года в Екатеринбурге прохожие обнаружили мертвого человека, который лежал около травмпункта. По предположению очевидицы, он мог скончаться из-за передозировки запрещенными веществами или алкоголя.