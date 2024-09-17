ФСБ Свердловской области показала видео ликвидации украинского террориста

Posted 17 сентября, 09:51
Published 17 сентября, 09:51
Modified 17 сентября, 09:53
Updated 17 сентября, 09:53
Напомним, что украинский диверсант пытался уничтожить машину главы одного из оборонных предприятий. Сотрудники службы безопасности пресекли попытку и ликвидировали засланца.
Об инциденте стало известно днем 17 сентября. Украинский агент сам создал взрывное устройство и пытался взорвать им машину руководителя оборонного завода.
11 сентября все экстренные службы города, в том числе и ФСБ, съехались на улице Крауля в Екатеринбурге. Там, возле военной части, слышали хлопок. Всех жителей, работающих неподалеку, отпустили домой, а пострадавшие автомобили накрыли маскировочными сетями и вывезли за город.