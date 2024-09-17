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Posted 17 сентября, 09:51

Published 17 сентября, 09:51

Modified 17 сентября, 09:53

Updated 17 сентября, 09:53

ФСБ Свердловской области показала видео ликвидации украинского террориста

ФСБ Свердловской области показала видео ликвидации украинского террориста

17 сентября 2024, 09:51
Фото: 1MI
ФСБ по Свердловской области выложила в сеть видео с места ликвидации украинского террориста, который пытался взорвать машину.

Напомним, что украинский диверсант пытался уничтожить машину главы одного из оборонных предприятий. Сотрудники службы безопасности пресекли попытку и ликвидировали засланца.

Об инциденте стало известно днем 17 сентября. Украинский агент сам создал взрывное устройство и пытался взорвать им машину руководителя оборонного завода.

11 сентября все экстренные службы города, в том числе и ФСБ, съехались на улице Крауля в Екатеринбурге. Там, возле военной части, слышали хлопок. Всех жителей, работающих неподалеку, отпустили домой, а пострадавшие автомобили накрыли маскировочными сетями и вывезли за город.

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