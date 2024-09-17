ФСБ Свердловской области показала видео ликвидации украинского террориста

11 сентября все экстренные службы города, в том числе и ФСБ, съехались на улице Крауля в Екатеринбурге. Там, возле военной части, слышали хлопок. Всех жителей, работающих неподалеку, отпустили домой, а пострадавшие автомобили накрыли маскировочными сетями и вывезли за город.