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Posted 31 октября, 17:16

Published 31 октября, 17:16

Modified 31 октября, 17:18

Updated 31 октября, 17:18

Открытие площади, молодежный парламент Тагила, детский лагерь, утонувшие и непогода

Открытие площади, молодежный парламент Тагила, детский лагерь, утонувшие и непогода

31 октября 2024, 17:16
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле после ремонта открыта площадь у Машиностроительного техникума. Стартовал набор в новый молодежный парламент. Через три года в городе может появиться новый детский лагерь. Только за октябрь под Тагилом утонули из-за тонкого льда три человека. В Свердловскую область идет циклон Lydia.

Реконструкция площади у Машиностроительного техникума, в самом сердце Вагонки в Нижнем Тагиле, завершена — она проходила с июня 2024 года. Рабочие установили новые фонари, лавочки, обустроили зоны отдыха и пешеходные дорожки.

В Нижнем Тагиле открыли площадь у Машиностроительного техникума
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Молодежный парламент Нижнего Тагила, проработавший два года, завершает свою деятельность, и уже объявлен новый набор. Попробовать свои силы могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Заявки принимают в гордуме.

В Нижнем Тагиле начинают набор в новый молодежный парламент
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В Нижнем Тагиле не все дети смогли отдохнуть в загородных лагерях этим летом. Из 8 000 желающих путевки получили только 75%. Именно поэтому администрация города планирует построить новый современный лагерь с бассейном и спортзалом к 2027 году.

Новый детский лагерь может появиться в Нижнем Тагиле в 2027 году
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В октябре под Нижним Тагилом уже три человека утонули, провалившись в воду на тонком льду. Сначала под Новоасбестом погибли два школьника, которые пытались достать свой мячик. А затем в Черноисточинске утонул рыбак. Сотрудники МЧС проводят с жителями разъяснительные беседы.

Под Нижним Тагилом с начала октября три человека провалились под лед и погибли
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Свердловскую область в первый день ноября накроет снег с дождем. Осадки будут сопровождаться сильным порывистым ветром до 13 м/с. Непогоду в регион принесет циклон Lydia.

Дожди и снег придут в Свердловскую область 1 ноября
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