Открытие площади, молодежный парламент Тагила, детский лагерь, утонувшие и непогода

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле

В Тагиле после ремонта открыта площадь у Машиностроительного техникума. Стартовал набор в новый молодежный парламент. Через три года в городе может появиться новый детский лагерь. Только за октябрь под Тагилом утонули из-за тонкого льда три человека. В Свердловскую область идет циклон Lydia.