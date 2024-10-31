Открытие площади, молодежный парламент Тагила, детский лагерь, утонувшие и непогода

Posted 31 октября, 17:16
Published 31 октября, 17:16
Modified 31 октября, 17:18
Updated 31 октября, 17:18
Реконструкция площади у Машиностроительного техникума, в самом сердце Вагонки в Нижнем Тагиле, завершена — она проходила с июня 2024 года. Рабочие установили новые фонари, лавочки, обустроили зоны отдыха и пешеходные дорожки.
Молодежный парламент Нижнего Тагила, проработавший два года, завершает свою деятельность, и уже объявлен новый набор. Попробовать свои силы могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Заявки принимают в гордуме.
В Нижнем Тагиле не все дети смогли отдохнуть в загородных лагерях этим летом. Из 8 000 желающих путевки получили только 75%. Именно поэтому администрация города планирует построить новый современный лагерь с бассейном и спортзалом к 2027 году.
В октябре под Нижним Тагилом уже три человека утонули, провалившись в воду на тонком льду. Сначала под Новоасбестом погибли два школьника, которые пытались достать свой мячик. А затем в Черноисточинске утонул рыбак. Сотрудники МЧС проводят с жителями разъяснительные беседы.
Свердловскую область в первый день ноября накроет снег с дождем. Осадки будут сопровождаться сильным порывистым ветром до 13 м/с. Непогоду в регион принесет циклон Lydia.