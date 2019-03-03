Накопления россиян сократились втрое в 2018 году

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В 2018 году россияне отложили 300 млрд рублей, эта сумма втрое меньше показателя 2017 года.
74,9% заработанных денег жители России потратили на товары и услуги, 11,8% пошли на погашение обязательных платежей и на взносы. Лишь 2,5% от дохода россиян были отложены.
По данным ЦБ, на депозитные счета поступили 1,7 трлн рублей. Однако 1,4 трлн рублей составляют начисленные банком проценты и результат конвертации валютных депозитов. Лишь 300 млрд рублей составили накопления, сообщают «Новые Известия».
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