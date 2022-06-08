Больше всего из директоров школ заработала руководитель тагильского лицея № 39

Больше всего из директоров школ заработала руководитель тагильского лицея № 39
Больше всего из директоров школ заработала руководитель тагильского лицея № 39
Сегодня, 16:00ЭкономикаЕвгения СафинаФото: 1MI

Директора тагильских школ отчитались о доходах в 2021 году

Директор лицея № 39 Нелли Сайфетдинова получила за 2021 год 2,72 млн рублей. Это самый большой доход среди руководителей образовательных учреждений Нижнего Тагила. Редакция TagilCity.ru проанализировала данные по задекларированным доходам 64 директоров.

Также Нелли Сайфетдинова владеет квартирой площадью 73,1 м² и автомобилем Mazda.

Фото:Тагильский рабочий

На втором месте оказалась директор школы № 32, депутат гордумы Нижнего Тагила Галина Масликова с доходом в 2,39 млн рублей. У тагильчанки в собственности земельный участок (1,2 тысячи м2), жилой дом (179,9 м²) и 1/6 доля в квартире (50,7 м²).

Супруг Галины Масликовой владеет иномарками Toyota Land Cruiser 200, Peugeot 308 и двумя прицепами. Также у него в индивидуальной собственности жилой дом (236,4 м²) и земельный участок (1,1 тысячи м²). Его доход за прошлый год составил 2,73 млн.

Фото:Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Третью строчку рейтинга занимает Ольга Быстрова, руководитель школы № 23, задекларировав доход в 2,3 млн рублей. Она владеет совместно с супругом ½ доли квартиры площадью 50,3 м². На мужа директора также зарегистрированы дачный участок (1,8 тысячи м²), гаражный бокс (25,2 м²), ½ для земельного участка (1,5 тысячи м²) и мотовездеход. Он задекларировал доход в 2,34 млн.

Фото:Тагильский рабочий

Директор Кадетской школы № 21 Алексей Казаринов в прошлом году заработал 2,18 млн рублей. У него есть автомобиль KIA RIA, две квартиры (64,7 и 30,2 м²), приусадебный участок (2,1 тысячи м²) и дом (150 м²). Супруга руководителя владеет квартирой (42,8 м²) и автомобиль Hyundai Elantra, за 2021 год она заработала 1,33 млн.

Фото:Областная газета

Замыкает пятерку лидеров Елена Дьячкова, директор Политехнической гимназии с доходом в 1,98 млн рублей. Тагильчанка владеет долями в двух квартирах (65 и 124 м²). У ее супруга есть ВАЗ 21124, квартира (76,8 м²) и доли в жилом доме (68,6 м²) и земельном участке (2,1 тысячи м²). В прошлом году он получил 260,1 тысячи рублей.

Фото:Тагильский рабочий

О доходе от одного до двух миллионов заявил 31 директор общеобразовательных учреждений, от 500 до одного миллиона задекларировали 28 руководителей. Меньше всего в 2021 году заработали директора школы № 12 в Усть-Утке Вера Селиванова (455,4 тысячи), Центра образования № 1 Елена Кузнецова (480,1 тысячи) и школы № 70 Татьяна Николаева (484,1 тысячи).

Напомним, стали известны доходы заместителей главы Нижнего Тагила. Больше всего за 2021 год заработал замглавы по соцполитике Валерий Суров — 2,25 млн рублей.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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