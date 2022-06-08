Больше всего из директоров школ заработала руководитель тагильского лицея № 39

Также Нелли Сайфетдинова владеет квартирой площадью 73,1 м² и автомобилем Mazda.
На втором месте оказалась директор школы № 32, депутат гордумы Нижнего Тагила Галина Масликова с доходом в 2,39 млн рублей. У тагильчанки в собственности земельный участок (1,2 тысячи м2), жилой дом (179,9 м²) и 1/6 доля в квартире (50,7 м²).
Супруг Галины Масликовой владеет иномарками Toyota Land Cruiser 200, Peugeot 308 и двумя прицепами. Также у него в индивидуальной собственности жилой дом (236,4 м²) и земельный участок (1,1 тысячи м²). Его доход за прошлый год составил 2,73 млн.
Третью строчку рейтинга занимает Ольга Быстрова, руководитель школы № 23, задекларировав доход в 2,3 млн рублей. Она владеет совместно с супругом ½ доли квартиры площадью 50,3 м². На мужа директора также зарегистрированы дачный участок (1,8 тысячи м²), гаражный бокс (25,2 м²), ½ для земельного участка (1,5 тысячи м²) и мотовездеход. Он задекларировал доход в 2,34 млн.
Директор Кадетской школы № 21 Алексей Казаринов в прошлом году заработал 2,18 млн рублей. У него есть автомобиль KIA RIA, две квартиры (64,7 и 30,2 м²), приусадебный участок (2,1 тысячи м²) и дом (150 м²). Супруга руководителя владеет квартирой (42,8 м²) и автомобиль Hyundai Elantra, за 2021 год она заработала 1,33 млн.
Замыкает пятерку лидеров Елена Дьячкова, директор Политехнической гимназии с доходом в 1,98 млн рублей. Тагильчанка владеет долями в двух квартирах (65 и 124 м²). У ее супруга есть ВАЗ 21124, квартира (76,8 м²) и доли в жилом доме (68,6 м²) и земельном участке (2,1 тысячи м²). В прошлом году он получил 260,1 тысячи рублей.
О доходе от одного до двух миллионов заявил 31 директор общеобразовательных учреждений, от 500 до одного миллиона задекларировали 28 руководителей. Меньше всего в 2021 году заработали директора школы № 12 в Усть-Утке Вера Селиванова (455,4 тысячи), Центра образования № 1 Елена Кузнецова (480,1 тысячи) и школы № 70 Татьяна Николаева (484,1 тысячи).
Напомним, стали известны доходы заместителей главы Нижнего Тагила. Больше всего за 2021 год заработал замглавы по соцполитике Валерий Суров — 2,25 млн рублей.