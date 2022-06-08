Больше всего из директоров школ заработала руководитель тагильского лицея № 39

О доходе от одного до двух миллионов заявил 31 директор общеобразовательных учреждений, от 500 до одного миллиона задекларировали 28 руководителей. Меньше всего в 2021 году заработали директора школы № 12 в Усть-Утке Вера Селиванова (455,4 тысячи), Центра образования № 1 Елена Кузнецова (480,1 тысячи) и школы № 70 Татьяна Николаева (484,1 тысячи).