Тагильский УВЗ задолжал 4,3 млн московской компании за перевозки

Тагильский УВЗ задолжал 4,3 млн московской компании за перевозки
Тагильский УВЗ задолжал 4,3 млн московской компании за перевозки
Сегодня, 09:00ЭкономикаФото: 1MI
Московское ООО «Модум-Транс» подало в суды 8 исков на 4,3 миллиона рублей к АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила.

Иски на общую сумму 4,3 миллиона рублей были поданы в конце декабря 2021 года в Арбитражные суды Москвы и Свердловской области. Причиной послужило неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставок тагильским заводом. В том числе, «Модум-Транс» намерен возместить расходы за отцепочный ремонт вагонов в сумме 234,1 тысяча рублей.

ООО «Модум-Транс» зарегистрировано в Москве в 2010 году, генеральным директором является Дмитрий Артяков. Компания занимается грузовыми железнодорожными перевозками, транспортной обработкой грузов и контейнеров, арендой и лизингом железнодорожного транспорта. ООО «Модум-Транс» было поставщиком в 38 госконтрактах на сумму 2,9 миллиарда рублей для АО «Увз-Транс», АО «Научно-производственная Корпорация «Уралвагонзавод», АО «РЖД Логистика» и других поставщиков.

Напомним, компания «ДелОникс-Групп» из Москвы требует с УВЗ 453 миллиона рублей по договорам купли-продажи.

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