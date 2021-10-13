Аукцион по ремонту цирка в Екатеринбурге заблокирован ФАС России после жалобы

Однако определение поставщика было приостановлено ФАС России по жалобе АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» из Екатеринбурга. Представители компании заявили, что начальная цена контракта сформирована ненадлежащим образом, в описании закупки общая площадь не соответствует поэтажной. Также у «Атомстройкомплекса» возникли вопросы о требованиях ко второй части заявок.