Аукцион по ремонту цирка в Екатеринбурге заблокирован ФАС России после жалобы

Тендер на 2,23 миллиарда рублей выиграло ООО «Равелин» из Москвы, снизив цену контракта на 11,2 миллиона рублей. Заказчиком выступала Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства».
Однако определение поставщика было приостановлено ФАС России по жалобе АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» из Екатеринбурга. Представители компании заявили, что начальная цена контракта сформирована ненадлежащим образом, в описании закупки общая площадь не соответствует поэтажной. Также у «Атомстройкомплекса» возникли вопросы о требованиях ко второй части заявок.
Рассмотрев жалобу, комиссия ФАС России признала жалобу необоснованной, однако нашла другие нарушения в закупке. В связи с этим заказчику предписано отменить протоколы определения поставщика, привести документацию в порядок и назначить новую дату окончания подачи заявок.
В соответствии с частью 23 статьи 99 Закона о контрактной системе контракт не может быть заключен до даты исполнения предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок, сказано в документе.
В случае невыполнения предписания заказчику грозит административный штраф.
Напомним, цирк в Екатеринбурге планируется реконструировать в течение трех лет. Финансирование выделяется из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура».