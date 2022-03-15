Повышенные штрафы и пени за просрочку платежей за ЖКХ отменит правительство РФ

Повышенные пени и штрафы за просрочку платежей за ЖКУ и несвоевременную оплату взносов за капремонт планирует отменить правительство РФ в 2022 году.

Власти намерены ввести мораторий подобно тому, что вводился во время пандемии коронавируса, пишет РБК. Также разрешается вводить мораторий на поверку счетчиков. Делается это для уменьшения финансовой нагрузки на население во время кризиса, спровоцированного началом спецоперации на Украине и Западными санкциями. Планируется отвязать пени и штрафы от ключевой ставки ЦБ, возросшей до 20%. Вместо этого будет введен другой порядок расчетов пени и штрафов. При этом порядок начисления штрафных санкций может сохраниться. По данным экспертов, повышение ключевой ставки может привести к тому, что штрафы для нерадивых застройщиков, начисляемые судами могут вырасти в пять раз, пишет «Новые известия».

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