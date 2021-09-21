Строители Свердловской области просят губернатора увеличить стоимость контрактов

Срыв работ может произойти уже в ближайшее время на строительстве объектов социальной сферы: школ, больниц, детских садов в Свердловской области из-за резкого подорожания стройматериалов.

По словам строителей, кризисная ситуация на строительстве объектов социальной сферы в Свердловской области вызвана резким ростом цен на строительные материалы по всей стране, сообщает Ура.ру. Строительные организации региона направили открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, так как из-за увеличившихся цена на стройматериалы приходится терпеть убытки. Перерасчет сметной стоимости контрактов сейчас не производится: в Свердловской области еще не появился нормативный акт, разрешающий увеличение проектной стоимости до 30%. Не все регионы сейчас приняли акты зеркальные постановлению правительства РФ № 1315, которое позволяет это повышение стоимости контрактов. Напомним, 18 августа 2021 года из-за увеличения стоимости стройматериалов на 30-40%, подрядчик строительства очистных сооружений в Нижнем Тагиле попросил увеличить цену контракта на 10%. Подрядчик просит поднять цену на строительство очистных сооружений на тагильском УВЗ

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