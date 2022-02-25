Попавшие под санкции российские банки предупреждают клиентов о рисках

Попавшие под санкции российские банки предупреждают клиентов о рисках
Попавшие под санкции российские банки предупреждают клиентов о рисках
Сегодня, 12:29ЭкономикаФото: pixabay.com

Вкладчики четырех российских банков получили предупреждения

Попавшие под санкции запада четыре российских банка сделали заявления, согласно которым клиенты этих организаций могут столкнуться с определенными трудностями.

США составили список организаций России, в отношении которых вводятся санкции. Среди них: «Сбербанк», «ВТБ», «Газпромбанк» и «Открытие». Причину такого шага американский президент Джозеф Баден объяснил событиями на Украине, где продолжается военная операция.

Представители указанных финансовых учреждений прокомментировали ситуацию. Общее здесь одно: ограничений в плане обслуживания клиентов на территории России не предполагается, сообщают пресс-службы банков. Операции по вкладам, платежам, перечислениям осуществляются в штатном режиме. Наличный или безналичный расчет — все равно.

А вот за границей использование пластиковых карт может оказаться проблематичным. Потому и предлагаются два основных варианта: или снимать наличные, или прибегать к услугам других банков, еще не попавших к Байдену на заметку.

Данное ограничение, правда, пока не касается Сбербанка. Закроют ли его корреспондентские счета в США, тоже ясности нет.

Что касается ВТБ, то там рекомендуют проявить осторожность и хотя бы на время воздержаться от любых валютных операций на территории ЕС, Великобритании и Северной Америки.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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