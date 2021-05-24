Купеческий клуб и Мадонна: что скрывает музей изобразительных искусств Нижнего Тагила

Директор музея Марина Агеева поведала журналисту TagilCity.ru историю. Музей изобразительных искусств появился в военные годы. Все началось с первой художественной выставки в 1942 году. В Нижнем Тагиле художники, эвакуированные из Ленинграда, Харькова, Киева экспонировали работы в доме Политпросвещения. Тагильчане организовали выставку работ местных художников и приезжих авторов: Феликса Лемберского, Михаила Крамского, Михаила Дерегуса. На этой выставке было решено открыть в городе художественный музей. 12 ноября 1943 года обком партии издал Постановление о создании в Нижнем Тагиле Областной картинной галереи.
Постановление в городе было принято 29 декабря 1943 года: создать в Нижнем Тагиле областную картинную галерею, выделить помещение бывшего Первомайского клуба, который находился ровно на том же месте, где сегодня находится музей на улице Уральская, 7, и выделить деньги 50 рублей на ремонт,сообщила Марина Агеева.
На создание музея, как и на рождение ребенка, ушло 9 месяцев. Первым директором Областной картинной галереи в Нижнем Тагиле стал ленинградский художник Феликс Лемберский. После снятия блокады Ленинграда художник уехал в родной город, а директором стала Мария Марковна Гуляева.
30 сентября 1944 года музей открыл свои двери для посетителей. В коллекции музея было 73 картины, подаренных городу Государственным Русским музеем Ленинграда, государственной Третьяковской галереей Москвы и была смонтирована одновременно выставка, которая называлась «Урал — кузница оружия». Она была создана из произведений художников Тагила, Свердловска, Молотова и художников, эвакуированных на Урал, заметила директор.
По словам собеседника TagilCity.ru, много работ, ныне принадлежащих музею было создано именно в годы Великой Отечественной войны. В Нижнем Тагиле из Эрмитажа, размещавшегося в Свердловске, экспонировалась выставка «Отечественная война» в составе которой было 71 произведение живописи и графики.
В здании музея раньше никто не жил. Располагавшийся там ранее Первомайский клуб до революции назывался Купеческий и принадлежал купцу Аксенову. Все помещения в округе музея относятся к Аксеновскому кусту. На проспекте Ленина, в прошлом улице Александровской, под номером 5 был жилой особняк купцов Аксеновых, а под номером 3 — магазин, где продавали вина, продукты, под названием «Рейнсковый погребок». Дом Аксеновых снесли, но остался подвал-погреб, где вероятно хранились вина для семьи Аксеновых. Многие здания раньше были связаны подземными ходами. Из подвала купеческого дома, как отметила Марина Агеева, можно было перейти на другую сторону улицы Александровской как раз под то здание, где когда-то был дом купца Ярославцева, а уже в начале ХХ века- ресторан.
Здание Аксеновых, где остался подвал-погреб, находится на территории парка Советского периода рядом с музеем. Сейчас там заканчивается благоустройство винного погреба, который будет открыт для посетителей музея, поделилась Марина Агеева.
В 50-е годы здание музея отреставрировали — от Первомайского, бывшего купеческого, клуба остался фундамент, а стены сложили из нового кирпича, сделали потолок, крышу с верхним светом.
Сделали то помещение, в котором мы сегодня находимся. Если вы будете ходить по музею и присмотритесь — у нас мало прямых углов, потому что фундамент был изначально складами, потом часть перестроили в купеческий клуб, после Революции его назвали Первомайским, в нем открыли музей, а потом перестроили стены. Поэтому нас бывшие владельцы не посещают, призраков мы не видели,рассказала Марина Агеева.
Не избежал музей изобразительных искусств и горестных событий. Марина Агеева рассказала, что первая музейная кража произошла в 1947 году. Злоумышленники украли небольшую работу Виктора Васнецова, которая до сих пор числится в пропажах. Последняя пропажа музея была в 2005 году в Москве. Музейщики отправили работы в реставрационные мастерские имени И. Э. Грабаря в отдел живописи.
Отдел масляной живописи располагался на улице Кржижановского на первом этаже жилого дома, и мы туда сдали 5 произведений. И украли оттуда работу неизвестного художника — копию с картины Тициана «Мадонна с младенцем и предстоящими святыми»,отметила собеседница TagilCity.ru.
Картина из Нижнего Тагила была объявлена во всероссийский розыск.
Марина Агеева поделилась с TagilCity.ru, что музейщикам дороги все экспонаты, которые есть, а их в музее 10 тысяч. Все сотрудники любят картину «Святое семейство», которая приписывается кисти Рафаэля Санти. Картина в прошлом году экспонировалась на выставке «Линия Рафаэля» в Государственном Эрмитаже, а до этого объехала около 20 музеев: от Калининграда до Владивостока.
Экспонаты музея — его хозяева, считает реставратор Антонина Наседкина. Сотрудница вспомнила выставку восковых фигур, которая была привезена в музей изобразительных искусств из Санкт-Петербурга. Музейщики слышали шорохи, будто на втором этаже что-то происходило, когда не было людей. Тем более иногда срабатывала сигнализация.
Когда у нас была выставка восковых фигур, даже слышалось движение, будто там герои как-то взаимодействовали между собой,поделилась реставратор Антонина Наседкина.
Директор Марина Агеева также вернулась к событиям, когда экспонировали восковые фигуры.
Работы таяли — скульптуры изменяли свое положение, наклоняли головы. Директор связывает такое явление с климатическими изменениями в музее после его посещения многочисленными зрителями. А если это «движение» еще и попадало на датчик, он пищал.
В музее есть несколько произведений, окутанных мифами.
Как рассказала заместитель директора по основной деятельности и развитию Надежда Гундырева, в 50-е годы появилась легенда о «Портрете неизвестной» Владимира Боровиковского. Из уст в уста передавалась информация, что якобы под изображением находится еще одно изображение -дамы в декольтированном платье и пышной прической с кудрями. Музейщики фиксировали все данные в научном паспорте, и история уже казалась вымышленной. Но буквально несколько лет назад в музей ИЗО приехала лаборатория музейных исследований из Екатеринбурга. «Портрет неизвестной» Боровиковского просветили и увидели, что там действительно есть еще одно изображение.
Это та же самая дама, но только в декольтированном платье с пышной прической. Почему это произошло, почему Боровиковский переписал его и сделал этот портрет более камерым, в шали, с чепцом на голове — предмет следующих исследований,поделилась Надежда Гундырева.
Экскурсовод Дарья Алексеева упомянула про портрет неизвестного мужчины, который поступил под именем Александра I. Но после проведения научных изысканий, под его красочным слоем обнаружилось спрятанное изображение усатого гусара, тоже в военном мундире.
Тайной окутана и картина «Святое семейство». История, связанная с произведением, на протяжении 500 лет полна приключений и легенд. Но реальностью Дарья Алексеева назвала то, что картина поступила в музей под знаком вопроса после имени Рафаэль.
Этот знак вопроса по сей день стоит, потому что ведутся, конечно, научные изыскания, исследования произведения, но вот на сегодняшний момент точно доказать, что это Рафаэль, или опровергнуть еще не могут, поэтому знак вопроса остается. Но, после выставки в Государственном Эрмитаже, этикетка была изменена на слово «приписывается»,заметила Дарья Алексеева.
Сотрудники музея изобразительных искусств также рассказали TagilCity.ru о секретах своей профессиональной деятельности.