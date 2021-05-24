Купеческий клуб и Мадонна: что скрывает музей изобразительных искусств Нижнего Тагила

Купеческий клуб

В здании музея раньше никто не жил. Располагавшийся там ранее Первомайский клуб до революции назывался Купеческий и принадлежал купцу Аксенову. Все помещения в округе музея относятся к Аксеновскому кусту. На проспекте Ленина, в прошлом улице Александровской, под номером 5 был жилой особняк купцов Аксеновых, а под номером 3 — магазин, где продавали вина, продукты, под названием «Рейнсковый погребок». Дом Аксеновых снесли, но остался подвал-погреб, где вероятно хранились вина для семьи Аксеновых. Многие здания раньше были связаны подземными ходами. Из подвала купеческого дома, как отметила Марина Агеева, можно было перейти на другую сторону улицы Александровской как раз под то здание, где когда-то был дом купца Ярославцева, а уже в начале ХХ века- ресторан.