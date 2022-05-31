Старт фестиваля театров малых городов ознаменовал начало юбилейных торжеств в Тагиле

Старт фестиваля театров малых городов ознаменовал начало юбилейных торжеств в Тагиле
Старт фестиваля театров малых городов ознаменовал начало юбилейных торжеств в Тагиле
Сегодня, 11:45Свободное времяФото: TagilCity.ru
Фестиваль театров малых городов России торжественно открыт 30 мая в Нижнем Тагиле. Данное событие - первое в череде, приуроченных к 300-летию города.

Уже девятнадцатый по счету фестиваль организован Театром Наций при содействии Министерства культуры РФ и фонда Евгения Миронова. В Нижний Тагил на него прибыли творческие делегации из шестнадцати небольших российских городов. В конкурсной программе - по 8 спектаклей большой и малой форм.

Открытие началось на уличной сцене, смонтированной перед Нижнетагильским драмтеатром. Городские коллективы показали запоминающийся концерт. После состоялся парад участников: представители театров продефилировали по сцене, держа с таблички с названиями своих городов.

Открытие фестиваля театров малых городов России в Нижнем Тагиле, 30 мая 2022

Со словами приветствия к зрителям и участникам знакового мероприятия обратился заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Он отметил, что Нижний Тагил приобретает не только региональное, но и федеральное значение как центр культурной жизни.

В Нижнем Тагиле многое делается для укрепления обороноспособности страны, здесь же ярко выражена и лирическая страна, отметил Павел Креков.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подчеркнул вклад губернатора области Евгения Куйвашева в то, что фестиваль проходит именно в Тагиле. Кроме того, он посоветовал всем приехавшим посетить городские достопримечательности. К словам мэра присоединился и его заместитель по социальной политике Валерий Суров.

Публика в Нижнем Тагиле очень внимательная, ловит каждое слово. Готова рассмеяться или затихнуть именно там, где это нужно, убежден председатель жюри фестиваля, заслуженный деятель искусств РФ Николай Коляда.

Также входящая в жюри народная артистка РФ Ольга Остроумова восхитилась тем, как много в Нижнем Тагиле энтузиастов, которым нередко удается создавать настоящее искусство.

Ключевая особенность фестиваля театров малых городов состоит в том в том, что участником разрешен находиться на фестивале весь срок его проведения и обмениваться опытом. Результаты фестиваля огласят 5 июня. Для участия в церемонии закрытия Нижний Тагил посетит худрук Театра Наций Евгений Миронов.

Сюжеты:
Новости УрФОНижний Тагил
Материалы по теме:
праздникфестивалькультураконкурсюбилейтеатрискусствоспектакльжюрицеремонияНижний Тагил#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы