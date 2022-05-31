Старт фестиваля театров малых городов ознаменовал начало юбилейных торжеств в Тагиле

Уже девятнадцатый по счету фестиваль организован Театром Наций при содействии Министерства культуры РФ и фонда Евгения Миронова. В Нижний Тагил на него прибыли творческие делегации из шестнадцати небольших российских городов. В конкурсной программе - по 8 спектаклей большой и малой форм.
Открытие началось на уличной сцене, смонтированной перед Нижнетагильским драмтеатром. Городские коллективы показали запоминающийся концерт. После состоялся парад участников: представители театров продефилировали по сцене, держа с таблички с названиями своих городов.
Со словами приветствия к зрителям и участникам знакового мероприятия обратился заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Он отметил, что Нижний Тагил приобретает не только региональное, но и федеральное значение как центр культурной жизни.
В Нижнем Тагиле многое делается для укрепления обороноспособности страны, здесь же ярко выражена и лирическая страна, отметил Павел Креков.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подчеркнул вклад губернатора области Евгения Куйвашева в то, что фестиваль проходит именно в Тагиле. Кроме того, он посоветовал всем приехавшим посетить городские достопримечательности. К словам мэра присоединился и его заместитель по социальной политике Валерий Суров.
Публика в Нижнем Тагиле очень внимательная, ловит каждое слово. Готова рассмеяться или затихнуть именно там, где это нужно, убежден председатель жюри фестиваля, заслуженный деятель искусств РФ Николай Коляда.
Также входящая в жюри народная артистка РФ Ольга Остроумова восхитилась тем, как много в Нижнем Тагиле энтузиастов, которым нередко удается создавать настоящее искусство.
Ключевая особенность фестиваля театров малых городов состоит в том в том, что участником разрешен находиться на фестивале весь срок его проведения и обмениваться опытом. Результаты фестиваля огласят 5 июня. Для участия в церемонии закрытия Нижний Тагил посетит худрук Театра Наций Евгений Миронов.