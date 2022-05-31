Старт фестиваля театров малых городов ознаменовал начало юбилейных торжеств в Тагиле

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подчеркнул вклад губернатора области Евгения Куйвашева в то, что фестиваль проходит именно в Тагиле. Кроме того, он посоветовал всем приехавшим посетить городские достопримечательности. К словам мэра присоединился и его заместитель по социальной политике Валерий Суров.