Главврач ГБ в Тагиле: из 40 пациентов в реанимации только у 2 есть прививка от ковида

В реанимации Горбольницы № 1, перепрофилированной в ковидный госпиталь, в среднем лежат 40 пациентов с тяжелой формой коронавируса. Из них, по словам главврача ГБ № 1 Александра Павловских, только один или два вакцинированы от COVID-19.
Исходя из личного опыта медиков больницы, могу сказать, что в реанимации среди 40 пациентов привит только один, максимум два. Вот какая разительная разница в десятки раз,сказал он редакции TagilCity.ru.
Чаще всего в реанимации, со слов главврача, оказываются пациенты из группы риска: люди с лишним весом, пенсионеры старше 60 лет или тагильчане с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.
Напомним, ранее медсестра ГБ № 1 рассказала редакции TagilCity.ru, что происходит в «красной зоне» в Нижнем Тагиле.