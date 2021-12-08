Главврач ГБ в Тагиле: из 40 пациентов в реанимации только у 2 есть прививка от ковида

Главврач ГБ в Тагиле: из 40 пациентов в реанимации только у 2 есть прививка от ковида
Главврач ГБ в Тагиле: из 40 пациентов в реанимации только у 2 есть прививка от ковида
Сегодня, 20:08Здоровье и экологияУльяна СавинаФото: 1MI
В реанимации тагильского госпиталя среди 40 тяжелых больных находятся максимум два вакцинированных пациента, сообщил редакции TagilCity.ru главврач Горбольницы № 1 Александр Павловских.

В реанимации Горбольницы № 1, перепрофилированной в ковидный госпиталь, в среднем лежат 40 пациентов с тяжелой формой коронавируса. Из них, по словам главврача ГБ № 1 Александра Павловских, только один или два вакцинированы от COVID-19.

Исходя из личного опыта медиков больницы, могу сказать, что в реанимации среди 40 пациентов привит только один, максимум два. Вот какая разительная разница в десятки раз,сказал он редакции TagilCity.ru.

Чаще всего в реанимации, со слов главврача, оказываются пациенты из группы риска: люди с лишним весом, пенсионеры старше 60 лет или тагильчане с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.

Напомним, ранее медсестра ГБ № 1 рассказала редакции TagilCity.ru, что происходит в «красной зоне» в Нижнем Тагиле.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области КоронавирусЭксклюзивНижний Тагил
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больницаЦГБ №1коронавирусАлександр Павловских
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