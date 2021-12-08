Главврач ГБ в Тагиле: из 40 пациентов в реанимации только у 2 есть прививка от ковида

В реанимации Горбольницы № 1, перепрофилированной в ковидный госпиталь, в среднем лежат 40 пациентов с тяжелой формой коронавируса. Из них, по словам главврача ГБ № 1 Александра Павловских, только один или два вакцинированы от COVID-19.