Реконструкция Западных очистных сооружений в Нижнем Тагиле обойдется в 96 млн рублей

Общая площадь объекта составляет 658,5 тысячи квадратных метров.
Согласно конкурсной документации, фактическая среднесуточная производительность сооружений составляет 100 тысяч кубических метров воды. Однако требуется разработка системы с производительностью в 145 тысяч кубических метров с учетом перспективы развития.
Подрядчик должен разработать основные технологические решения, выполнить изыскания на территории очистных сооружений и проектную документацию, а затем получить положительное заключение государственной и экологической экспертизы.
Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 25 сентября. Общая стоимость работ составляет 96,7 миллиона рублей.
На разработку проекта и прохождение госэкспертизы дается 510 дней.
В середине августа нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура через суд обязала ООО «Водоканал-НТ» провести профилактические работы на Западной системе очистных сооружений, которые не проводились в течение трех лет.