Реконструкция Западных очистных сооружений в Нижнем Тагиле обойдется в 96 млн рублей

В Нижнем Тагиле «ООО Водоканал-НТ» объявило конкурс по поиску исполнителя проектно-изыскательских работ для реконструкции Западной системы очистных сооружений.

Общая площадь объекта составляет 658,5 тысячи квадратных метров. Согласно конкурсной документации, фактическая среднесуточная производительность сооружений составляет 100 тысяч кубических метров воды. Однако требуется разработка системы с производительностью в 145 тысяч кубических метров с учетом перспективы развития. Подрядчик должен разработать основные технологические решения, выполнить изыскания на территории очистных сооружений и проектную документацию, а затем получить положительное заключение государственной и экологической экспертизы. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 25 сентября. Общая стоимость работ составляет 96,7 миллиона рублей. На разработку проекта и прохождение госэкспертизы дается 510 дней. В середине августа нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура через суд обязала ООО «Водоканал-НТ» провести профилактические работы на Западной системе очистных сооружений, которые не проводились в течение трех лет. Прокуратура обязала «Водоканал-НТ» провести обеззараживание на очистных сооружениях

