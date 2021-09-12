Разрушенную потопом насыпь на Иван-озере в ГГО ещё не восстановили

Разрушенную потопом насыпь на Иван-озере в ГГО ещё не восстановили
Разрушенную потопом насыпь на Иван-озере в ГГО ещё не восстановили
Сегодня, 10:10Здоровье и экологияЕвгения СафинаФото: TagilCity.ru
Три комиссии изучили ситуацию и определили перечень работ, необходимых для восстановления насыпи у Иван-озера в Горноуральском городском округе, которая была разрушена потопом в июле 2021 года. Сейчас сметы проходят экспертизу, а в течение месяца после финансирования насыпь восстановят.

4 июля 2021 года сильными ливнями была разрушена береговая линия Верхне-Исинского водохранилища. Администрацией ГГО были проведены три комиссии для разработки технического решения по аварийно-восстановительным работам на гидротехническом сооружении.

В комиссиях принимали участие специалисты из Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, начальник отдела водных ресурсов по Свердловской области Нижне-обского бассейнового водного управления, инспектора Уральского управления Ростехнадзора, заместитель главы администрации ГГО, глава Покровской территориальной администрации и директор МКУ по управлению капитального строительства ГГО, рассказал редакции TagilCity.ru глава ГГО Дмитрий Летников.

Была проведена топографическая съемка местности и составлена смета для проведения необходимых ремонтных работ.

Проведены изыскательские работы для того, чтобы определить объем средств для работ по восстановлению. Сметы составлены и отданы на экспертизу, точная сумма будет известна после ее окончания, пояснил TagilCity.ru руководитель МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» ГГО Юрий Лямов.

Затем чиновниками будут запрошены деньги из резервного фонда правительства Свердловской области. В течение месяца после получения средств из областного бюджета планируется восстановить плотину на Иван-озере. Будут восстанавливать береговую часть, разъезды, подъезды к мостовой части, а гидрозатворы остались целыми. Сейчас на данном участке организованы временный проход и проезд для транспорта.

Видео:Александр Старков

Напомним, после потопа 4 июля оказалась разрушена часть насыпи длиной 10-15 метров к дальнему берегу Иван-озера в ГГО. Из-за этого уровень воды в водоеме снизился, она до сих пор переливается через дамбу. Потоки воды также снесли деревья, а рядом с дорогой образовались обрывы глубиной в несколько метров.

Сюжеты:
ПригородНижний ТагилЭксклюзивПотоп в Нижнем Тагиле и ГГО
Материалы по теме:
потопДмитрий ЛетниковИван-озероГорноуральский городской округ
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