Уральская студентка получила 500 тысяч на создание тестов для выявления лейкоза

Студентка сама изобрела тест-систему, способную предсказывать лейкоз. Об этом в своей личной странице в Instagram написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его мнению, данная разработка может стать в России прорывом в онкогематологии. Также Куйвашев отметил, что в Свердловской области рак является одной из наиболее встречаемых причин смерти.
Системой, которую придумала наша студентка, заинтересовались в Свердловской областной больнице № 1, но я думаю, ее оценят все онкодиспансеры России,написал губернатор.
Он пообещал, что власти региона также поддержат девушку.
Напомним, 1 июля стало известно, что следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников Свердловского онкодиспансера за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Поводом послужила смерть екатеринбурженки Дарьи Антроповой. Ей неверно поставили диагноз.