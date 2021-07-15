Уральская студентка получила 500 тысяч на создание тестов для выявления лейкоза

Студентка сама изобрела тест-систему, способную предсказывать лейкоз. Об этом в своей личной странице в Instagram написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его мнению, данная разработка может стать в России прорывом в онкогематологии. Также Куйвашев отметил, что в Свердловской области рак является одной из наиболее встречаемых причин смерти.