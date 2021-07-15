Уральская студентка получила 500 тысяч на создание тестов для выявления лейкоза

Уральская студентка получила 500 тысяч на создание тестов для выявления лейкоза
Уральская студентка получила 500 тысяч на создание тестов для выявления лейкоза
Сегодня, 08:41Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Грант, сумма которого составляет 500 тысяч рублей, получила Студентка Уральского государственного медуниверситета Анна Зубарева. Деньги выделены на разработку прототипа тест-системы для выявления лейкоза.

Студентка сама изобрела тест-систему, способную предсказывать лейкоз. Об этом в своей личной странице в Instagram написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его мнению, данная разработка может стать в России прорывом в онкогематологии. Также Куйвашев отметил, что в Свердловской области рак является одной из наиболее встречаемых причин смерти.

Системой, которую придумала наша студентка, заинтересовались в Свердловской областной больнице № 1, но я думаю, ее оценят все онкодиспансеры России,написал губернатор.

Он пообещал, что власти региона также поддержат девушку.

Фото:личная Instagram-страница Евгения Куйвашева

Напомним, 1 июля стало известно, что следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников Свердловского онкодиспансера за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Поводом послужила смерть екатеринбурженки Дарьи Антроповой. Ей неверно поставили диагноз.

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