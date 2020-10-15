TagilCity начнет замерять концентрацию вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила

TagilCity начнет замерять концентрацию вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила

Сегодня, 13:06Здоровье и экологияPhoto: официальный сайт ООО "Сэфитем"
Городские лаборатории и гидрометцентр теряют доверие горожан, не работают в выходные, праздники и ночью. TagilCity.ru запустило общественный контроль. Мы изготовили под заказ портативный газоанализатор «Геолан».

Прибор умеет определять множество веществ в атмосферном воздухе. Мы выбрали пять из них на первое время. Датчики будут работать на определение концентрации:

  • Диоксида азота;
  • Диоксида серы;
  • Сероводорода;
  • Синильной кислоты;
  • Формальдегида.

Они способны уловить наличие вещества даже при его концентрации равной 0,5 ПДК. Таким образом, мы увидим высокие концентрации веществ, даже когда превышения еще нет, но выбросы уже есть.

Газоанализатор поступил в редакцию и сегодня в прямом эфире в нашей группе во «Вконтакте» мы его распакуем и покажем в 15.00.

Прибор имеет свидетельство о поверке, об утверждении типа измерений, паспорт и руководство по эксплуатации.

Напомним, в Нижнем Тагиле предприятия регулярно осуществляют выбросы, которые фиксируют специальные станции контроля воздуха. Помимо этого предприятия ежегодно составляют формы ТП-2, в которых отражают, какое количество выбросов по тем или иным веществам было сделано в течение года. В воздух Нижнего Тагила выбрасывается порядка 60 веществ.

Ранее редакция TagilCity.ru составила список из 20 наиболее опасных из них с самым высоким объемом.

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