TagilCity начнет замерять концентрацию вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила

Городские лаборатории и гидрометцентр теряют доверие горожан, не работают в выходные, праздники и ночью. TagilCity.ru запустило общественный контроль. Мы изготовили под заказ портативный газоанализатор «Геолан».

Прибор умеет определять множество веществ в атмосферном воздухе. Мы выбрали пять из них на первое время. Датчики будут работать на определение концентрации: Диоксида азота;

Диоксида серы;

Сероводорода;

Синильной кислоты;

Формальдегида. Они способны уловить наличие вещества даже при его концентрации равной 0,5 ПДК. Таким образом, мы увидим высокие концентрации веществ, даже когда превышения еще нет, но выбросы уже есть. Газоанализатор поступил в редакцию и сегодня в прямом эфире в нашей группе во «Вконтакте» мы его распакуем и покажем в 15.00. Прибор имеет свидетельство о поверке, об утверждении типа измерений, паспорт и руководство по эксплуатации. Топ-20 загрязняющих веществ по объему в воздухе Нижнего Тагила Напомним, в Нижнем Тагиле предприятия регулярно осуществляют выбросы, которые фиксируют специальные станции контроля воздуха. Помимо этого предприятия ежегодно составляют формы ТП-2, в которых отражают, какое количество выбросов по тем или иным веществам было сделано в течение года. В воздух Нижнего Тагила выбрасывается порядка 60 веществ. Ранее редакция TagilCity.ru составила список из 20 наиболее опасных из них с самым высоким объемом.

