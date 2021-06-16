В 1,6 раза увеличен выпуск лекарств в Свердловской области

Производство лекарственных препаратов на Среднем Урале за 2020 год увеличилось в 1,6 раза. Об этом депутатам Законодательного собрания рассказал глава региона Евгений Куйвашев.

Доклад «О результатах деятельности Правительства Свердловской области за 2020 год» прозвучал в Законодательном собрании Свердловской области в среду, 16 июня. По словам губернатора, самой тревожной темой прошлого года стала эпидемия коронавируса. В Свердловской области часть больниц и поликлиник была перепрофилирована в инфекционные госпитали. На пике эпидемии было организовано более 10 тысяч коек. Диагностику новой коронавирусной инфекции проводили 44 лаборатории, рассказал Куйвашев. Он отметил, что предприятия Свердловской области увеличили выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких, а производство лекарств и медицинских препаратов выросло в 1,6 раза. Увеличен выпуск средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и оборудования – по отдельным позициям более чем в 36 раз, сообщил глава региона. Также Евгений Куйвашев подчеркнул, что значительную поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией властям региона оказали меценаты, которые организовали поставки лекарств и томографов в госпитали. Напомним, на протяжении последних двух недель в Свердловской области растет заболеваемость COVID-19. В связи с этим в регионе развернуто свыше 3,1 тысячи коек для ковидных пациентов, около трети из которых на данный момент свободны. Из-за роста числа заболевших коронавирусом введение новых ограничений в Свердловской области не исключает губернатор Евгений Куйвашев. Введение ограничений из-за COVID-19 в Свердловской области не исключил Куйвашев

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