12 тысяч укусов: в Свердловской области открылась горячая линия по клещам

12 тысяч укусов: в Свердловской области открылась горячая линия по клещам
12 тысяч укусов: в Свердловской области открылась горячая линия по клещам
Сегодня, 18:23Здоровье и экологияФото: pixabay.com
«Горячая» линия по клещам была открыта в Свердловской области. Нападению насекомых подверглись 12 тысяч жителей региона.

12 тысяч случаев нападения клеща зарегистрировано в Свердловской области на 17 мая. Из них боле 2,8 тысячи — дети до 17 лет, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Из них шесть детей и восемь взрослых были госпитализированы с клещевым энцефалитом. В регионе на 2021 год запланирована обработка. 43 детям и 18 взрослым был поставлен диагноз «клещевой иксодовый боррелиоз».

На 2021 год запланирована обработка от насекомых 10,2 тысячи гектаров территорий. Самым надежным способом защиты является прививка, уточнили в ведомстве.

В связи с высокой активностью клещей Роспотребнадзор запустил горячую линию. Она работает с 17 по 28 мая с 9.00 до 17.00.

Областное Управление Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

(343) 3628715

(343) 2701597

Центральный Екатеринбургский

(343) 375-61-82

(343) 375-77-97

Северный Екатеринбургский

(343) 307-40-77

(34369) 46558

(34368) 30002

Южный Екатеринбургский

(343) 210-93-87

Алапаевский

(34346) 3-18-66

Асбестовский

8-902-26-030-13

Ирбитский

(34355) 63645

Каменск-Уральский

(3439) 37-09-90

Качканарский

(34344) 25473

Красноуфимский

(34394) 75947

(34394) 75940

Нижнетагильский

8-912-642-06-23

Первоуральский

8-800-222-45-60

Североуральский

(34380) 2-34-56

Серовский

8-952-734-02-10

(34385) 37039

Талицкий

(34371) 2-85-22

Свердловский дорожный

(343) 358-31-96

Кроме того, в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора. Звонки принимаются по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных дней на русском и английском языках.

Напомним, 8 апреля редакция TagilCity.ru сообщала, где можно поставить прививку от клещевого энцефалита в Нижнем Тагиле.

Материалы по теме:
Свердловская областьРоспотребнадзорклещиклещевой энцефалитклещукусгорячая линияэнцефалит
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы