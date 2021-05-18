12 тысяч укусов: в Свердловской области открылась горячая линия по клещам

12 тысяч случаев нападения клеща зарегистрировано в Свердловской области на 17 мая. Из них боле 2,8 тысячи — дети до 17 лет, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Из них шесть детей и восемь взрослых были госпитализированы с клещевым энцефалитом. В регионе на 2021 год запланирована обработка. 43 детям и 18 взрослым был поставлен диагноз «клещевой иксодовый боррелиоз».
На 2021 год запланирована обработка от насекомых 10,2 тысячи гектаров территорий. Самым надежным способом защиты является прививка, уточнили в ведомстве.
В связи с высокой активностью клещей Роспотребнадзор запустил горячую линию. Она работает с 17 по 28 мая с 9.00 до 17.00.
|
Областное Управление Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
|
(343) 3628715
(343) 2701597
|
Центральный Екатеринбургский
|
(343) 375-61-82
(343) 375-77-97
|
Северный Екатеринбургский
|
(343) 307-40-77
(34369) 46558
(34368) 30002
|
Южный Екатеринбургский
|
(343) 210-93-87
|
Алапаевский
|
(34346) 3-18-66
|
Асбестовский
|
8-902-26-030-13
|
Ирбитский
|
(34355) 63645
|
Каменск-Уральский
|
(3439) 37-09-90
|
Качканарский
|
(34344) 25473
|
Красноуфимский
|
(34394) 75947
(34394) 75940
|
Нижнетагильский
|
8-912-642-06-23
|
Первоуральский
|
8-800-222-45-60
|
Североуральский
|
(34380) 2-34-56
|
Серовский
|
8-952-734-02-10
(34385) 37039
|
Талицкий
|
(34371) 2-85-22
|
Свердловский дорожный
|
(343) 358-31-96
Кроме того, в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора. Звонки принимаются по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных дней на русском и английском языках.
Напомним, 8 апреля редакция TagilCity.ru сообщала, где можно поставить прививку от клещевого энцефалита в Нижнем Тагиле.