Сердце не качало кровь: уральские врачи спасли мальчика с сердечной недостаточностью

Сердце не качало кровь: уральские врачи спасли мальчика с сердечной недостаточностью
Сердце не качало кровь: уральские врачи спасли мальчика с сердечной недостаточностью
Сегодня, 19:48Здоровье и экологияФото: пресс-служба СОКБ № 1
Первую в России операцию по имплантации системы вспомогательного кровообращения осуществили врачи Свердловской областной клинической больницы № 1 в Екатеринбурге. Они помогли ребенку, который страдал прогрессирующей сердечной недостаточностью, сообщает пресс-служба СОКБ № 1.

По словам завотделением детской кардиохирургии СОКБ № 1 Константина Казанцева, операция прошла 12 апреля. Дорогостоящее устройство было установлено 10-летнему мальчику, состояние которого ухудшилось в августе 2020 года. Ребенок начал задыхаться от нагрузок. После рентгена и УЗИ стало понятно, что у мальчика сформировалась дилатационная кардиомиопатия. Митральный клапан оказался разрушен.

Осенью 2020 года ребенку сделали операцию по имплантации протеза митрального клапана, однако отрицательная динамика продолжала наблюдаться. Также юный свердловчанин подхватил коронавирус.

Применить технологию HeartMate III стало возможно за счет того, что в 2021 году Минздрав РФ включил в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи лечение хронической сердечной недостаточности у детей с помощью желудочковых вспомогательных систем. В результате операция была проведена бесплатно. На данный момент ребенок проходит курс реабилитации.

Фото:пресс-служба СОКБ № 1

Напомним, в конце марта стало известно, что врачи ОКБ № 1 научились выращивать печень для спасения пациентов с онкологическими заболеваниями.

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