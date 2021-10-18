Четвертый день подряд суточная заболеваемость COVID-19 на Урале бьёт рекорды

Четвертый день подряд суточная заболеваемость COVID-19 на Урале бьёт рекорды
Четвертый день подряд суточная заболеваемость COVID-19 на Урале бьёт рекорды
Сегодня, 14:42Здоровье и экологияФото: 1МI
Четвертые сутки подряд заболеваемость коронавирусом в Свердловской области бьет антирекорды. На 18 октября 2021 года в регионе подтвердилось еще 596 случаев COVID-19.

Суточная заболеваемость в регионе возрастает. Прирост новых подтвержденных случаев составил 596 человек

В Екатеринбурге выявлен еще 91 случай заболевания коронавирусом, говорится в сообщении свердловского оперштаба. С начала пандемии в области зарегистрировано 148 908 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

По России на 18 октября выявлено 34 325 новых случаев инфицирования COVID-19, а общее число заболевший сначала пандемии в стране составляет 8 027 012 человек.

Смертность от коронавируса остается высокой

За минувшие сутки еще 37 уральцев скончались от коронавирусной инфекции в Свердловской области. Общее число умерших в регионе составляет сейчас 7 047 человек.

В России за сутки зарегистрировано 998 летальных исходов от инфекции, всего в стране скончались уже 224 310 россиян.

Общее число выздоровевших в РФ на 1 миллион меньше заболевших

За прошедшие сутки из госпиталей Свердловской области по выздоровлению выписаны 409 ранее заболевших пациента. Всего в области вылечились 136 154 человека, а по стране этот показатель составил 7 017 055 выздоровевших.

В России со вчерашнего дня выписались 16 431 пациент по выздоровлению.

Напомним, на территории Свердловской области утвержден список профессий, работники которых должны в обязательном порядке привиться от новой коронавирусной инфекции и получить QR-код.

Сюжеты:
Коронавирус
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