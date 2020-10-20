Заболеваемость пневмонией среди уральцев в три раза превысила многолетний уровень

Заболеваемость пневмонией среди уральцев в три раза превысила многолетний уровень

Сегодня, 21:23Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области за последнюю неделю увеличилась заболеваемость пневмонией, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Всего за минувшую неделю было зарегистрировано 2475 случаев внебольничных пневмоний. Это в 3,3 раза выше среднего уровня многих лет. Заболеваемость превышает период 2019 года в 2,3 раза. В сравнении с прошлой неделей рост составил 3%.

Также из 94,9% людей, болеющих внебольничной пневмонией, у 35,4% был диагностирован коронавирус.

Дополнительно в регионе растут случаи заболевания ОРВИ. В период с 12 по 18 октября было зафиксировано 30 922 случая заболевания.

Напомним, в октябре были названы города Свердловской области с самой неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по ОРВИ и пневмонии. В начале списка оказались Сухой Лог и Режевский городской округ.

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