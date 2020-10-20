Заболеваемость пневмонией среди уральцев в три раза превысила многолетний уровень

Всего за минувшую неделю было зарегистрировано 2475 случаев внебольничных пневмоний. Это в 3,3 раза выше среднего уровня многих лет. Заболеваемость превышает период 2019 года в 2,3 раза. В сравнении с прошлой неделей рост составил 3%.
Также из 94,9% людей, болеющих внебольничной пневмонией, у 35,4% был диагностирован коронавирус.
Дополнительно в регионе растут случаи заболевания ОРВИ. В период с 12 по 18 октября было зафиксировано 30 922 случая заболевания.
Напомним, в октябре были названы города Свердловской области с самой неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по ОРВИ и пневмонии. В начале списка оказались Сухой Лог и Режевский городской округ.