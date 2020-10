Заболеваемость пневмонией среди уральцев в три раза превысила многолетний уровень

В Свердловской области за последнюю неделю увеличилась заболеваемость пневмонией, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Всего за минувшую неделю было зарегистрировано 2475 случаев внебольничных пневмоний. Это в 3,3 раза выше среднего уровня многих лет. Заболеваемость превышает период 2019 года в 2,3 раза. В сравнении с прошлой неделей рост составил 3%. Также из 94,9% людей, болеющих внебольничной пневмонией, у 35,4% был диагностирован коронавирус. Дополнительно в регионе растут случаи заболевания ОРВИ. В период с 12 по 18 октября было зафиксировано 30 922 случая заболевания. Напомним, в октябре были названы города Свердловской области с самой неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по ОРВИ и пневмонии. В начале списка оказались Сухой Лог и Режевский городской округ. Стали известны уральские города с самой сложной эпидемиологической обстановкой

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter