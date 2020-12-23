Путин поручил удвоить допвыплаты медикам за работу с «ковидными» больными в праздники

Путин поручил удвоить допвыплаты медикам за работу с «ковидными» больными в праздники

Сегодня, 20:15Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Президент России Владимир Путин дал поручение в два раза увеличить доплаты медицинским работникам, которые будут работать с «ковидными» больными в новогодние праздники. Данное решение было озвучено во время совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Президент России отметил, что удвоенная оплата труда в любом случае полагается в праздничные дни. Однако он подчеркнул, что по Трудовому кодеку РФ увеличение допвыплат не предусматривается для врачей, помогающим пациентам с коронавирусом.

В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере,цитирует слова Президента ТАСС.

Соответствующее решение Владимира Путина принял в связи с тем, что от COVID-19 успели привиться не все медики, поэтому высок риск их заражения. Президент поручил утвердить соответствующий документ в ближайшее время.

Напомним, врачи из Качканара и других городов страны во время конференции президента России Владимира Путина рассказали о том, что не получают выплаты за работу с больными коронавирусом.

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