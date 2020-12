Путин поручил удвоить допвыплаты медикам за работу с «ковидными» больными в праздники

Президент России Владимир Путин дал поручение в два раза увеличить доплаты медицинским работникам, которые будут работать с «ковидными» больными в новогодние праздники. Данное решение было озвучено во время совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Президент России отметил, что удвоенная оплата труда в любом случае полагается в праздничные дни. Однако он подчеркнул, что по Трудовому кодеку РФ увеличение допвыплат не предусматривается для врачей, помогающим пациентам с коронавирусом. В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере,цитирует слова Президента ТАСС. Соответствующее решение Владимира Путина принял в связи с тем, что от COVID-19 успели привиться не все медики, поэтому высок риск их заражения. Президент поручил утвердить соответствующий документ в ближайшее время. Напомним, врачи из Качканара и других городов страны во время конференции президента России Владимира Путина рассказали о том, что не получают выплаты за работу с больными коронавирусом. Медики из Качканара пожаловались Путину на невыплаты за работу с больными COVID-19

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter