Осы атаковали тагильских садоводов

Осы атаковали тагильских садоводов
Осы атаковали тагильских садоводов
Сегодня, 17:33Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
На нашествие ос пожаловались тагильские садоводы. Насекомые летят на запах еды, но не жалят людей.

Один из владельцев садового участка сообщил, что из дома невозможно выйти с едой. Особенно осы слетаются на арбузы и дыни. Он пояснил, что боится выпускать внуков на улицу, в аномальную жару приходится сидеть дома, сообщает пресс-служба администрации города.

По словам ученых, в конце августа в Свердловской области сезон бумажных ос. Такое название они получили из-за цвета ульев, которые напоминают серую бумагу. В это время года насекомые выводят личинок и добывают им пропитание. Потомство они кормят мясом, а взрослые особи всеядные. Людей они обычно без причин не жалят.

Напомним, ранее жители Екатеринбурга также пожаловались на большое число ос, которые летают даже в центре города.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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