Осы атаковали тагильских садоводов

Один из владельцев садового участка сообщил, что из дома невозможно выйти с едой. Особенно осы слетаются на арбузы и дыни. Он пояснил, что боится выпускать внуков на улицу, в аномальную жару приходится сидеть дома, сообщает пресс-служба администрации города.
По словам ученых, в конце августа в Свердловской области сезон бумажных ос. Такое название они получили из-за цвета ульев, которые напоминают серую бумагу. В это время года насекомые выводят личинок и добывают им пропитание. Потомство они кормят мясом, а взрослые особи всеядные. Людей они обычно без причин не жалят.
Напомним, ранее жители Екатеринбурга также пожаловались на большое число ос, которые летают даже в центре города.