УГМС предоставило данные о загрязнении воздуха в Нижнем Тагиле за 2020 год

В городе измерения осуществляются двумя автоматическими станциями. Они расположены на улицах Пархоменко, 1А и Бирюзовая, 6. На них проводятся измерения содержания в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, таких как диоксид серы, оксид углерода, оксид азота, взвешенные частицы РМ10 (не превосходящие по диаметру 10 мкм), сероводород и аммиак. В сутки проводится 72 измерения по каждому из веществ.