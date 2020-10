УГМС предоставило данные о загрязнении воздуха в Нижнем Тагиле за 2020 год

ФБГУ «Уральское УГМС» предоставило данные о превышениях загрязняющих веществ в воздухе Нижнего Тагила с начала 2020 года.

В городе измерения осуществляются двумя автоматическими станциями. Они расположены на улицах Пархоменко, 1А и Бирюзовая, 6. На них проводятся измерения содержания в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, таких как диоксид серы, оксид углерода, оксид азота, взвешенные частицы РМ10 (не превосходящие по диаметру 10 мкм), сероводород и аммиак. В сутки проводится 72 измерения по каждому из веществ. По результатам наблюдений за три квартала 2020 года в Нижнем Тагиле отмечались превышения диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, аммиака. Наибольший рост концентраций наблюдается в периоды неблагоприятных метеорологических условий. В первом квартале 2020 года превышения предельно-допустимых концентраций были по диоксиду азота, диоксиду серы и сероводороду. На станции на улице Пархоменко, 1А превышение нормативов содержания в атмосферном воздухе диоксида серы было зафиксировано в каждом месяце I квартала. Максимальная среднесуточная концентрация диоксида серы отмечена в январе и составила 2,0 ПДК (31.01.20), сообщается в результатах исследований. На станции на улице Бирюзовая, 6 в январе и феврале отмечались превышения по диоксиду азота (максимальная концентрация составила 1,7 ПДК в январе), в марте — диоксида серы, а в каждом из трех месяцев — сероводорода (максимальная концентрация — 2,6 ПДК в январе). Во втором квартале 2020 года превышение концентрации загрязняющих веществ наблюдалось по диоксиду азота, диоксиду серы и сероводороду на станции на улице Бирюзовая, 6. Максимальная разовая концентрация сероводорода составила 2,9 ПДК и была зафиксирована в июне. В третьем квартале также наблюдались превышения содержания загрязняющих веществ в воздухе. Они были выявлены по диоксиду азота, оксиду углерода и сероводороду. На станции на улице Пархоменко, 1А превышение нормативов содержания в атмосферном воздухе оксида углерода и аммиака было зафиксировано в июле. Максимальная разовая концентрация оксида углерода составила 2,3 ПДК (21.07.20), сказано в отчете. На станции на улице Бирюзовая, 6 зафиксировано превышение содержания в воздухе диоксида азота в июне и сентябре, а также сероводорода — в каждом месяце третьего квартале. Максимальная концентрация сероводорода была отмечена в сентябре и составила 2 ПДК. Напомним, TagilCity.ru составил ТОП-20 наиболее опасных веществ, выбрасываемых в воздух Нижнего Тагила по объемам. Топ-20 загрязняющих веществ по объему в воздухе Нижнего Тагила

