Срок сдачи ПЦР-тестов для въезжающих в страну россиян изменен Роспотребнадзором

Срок сдачи ПЦР-тестов для въезжающих в страну россиян изменен Роспотребнадзором
Срок сдачи ПЦР-тестов для въезжающих в страну россиян изменен Роспотребнадзором
Сегодня, 10:20Здоровье и экологияФото: 1МI
Сроки сдачи ПЦР-тестов для непривитых от коронавируса российских граждан, въезжающих в страну из-за рубежа, продлены Роспотребнадзором. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Попова.

Согласно новому документу, теперь загрузить на сайт «Госуслуги» результаты ПЦР-теста в течение 4 календарных дней. Ранее на это отводилось 3 дня.

Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня — 30 июля 2021 года.

Предоставить информацию по приезду в Россию должны и граждане, вакцинировавшиеся в течение последних 12 месяцев, а также те, кто уже переболел коронавирусом.

Напомним, накануне, 29 июля в Свердловской области был установлен новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19. В период с 28 по 29 июля в регионе инфекцию подхватили почти 500 человек.

Сюжеты:
Коронавирус
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