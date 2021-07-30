Срок сдачи ПЦР-тестов для въезжающих в страну россиян изменен Роспотребнадзором

Согласно новому документу, теперь загрузить на сайт «Госуслуги» результаты ПЦР-теста в течение 4 календарных дней. Ранее на это отводилось 3 дня.
Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня — 30 июля 2021 года.
Предоставить информацию по приезду в Россию должны и граждане, вакцинировавшиеся в течение последних 12 месяцев, а также те, кто уже переболел коронавирусом.
Напомним, накануне, 29 июля в Свердловской области был установлен новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19. В период с 28 по 29 июля в регионе инфекцию подхватили почти 500 человек.