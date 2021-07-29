Снова увеличено число коек для больных COVID-19 в Свердловской области

В больницах Свердловской области, в которых сейчас проходят лечение больные коронавирусом, снова развернули дополнительные койки.

Согласно данным регионального министерства здравоохранения, сперва были перепрофилированы некоторые филиалы клинического медицинского центра «Бонум», где развернули 170 дополнительных мест, сообщает Znak. После «Бонума» развернули ещё 220 коек в больницах № 40 и 24 в Екатеринбурге, а также в противотуберкулёзном диспансере. Кроме того, места для больных коронавирусной инфекцией подготовили в Ирбитской центральной больнице и в Красноуфимской районной больнице. Таким образом, на данный момент всего для больных коронавирусом в Свердловской области развёрнуто 8 890 мест. Напомним, сегодня, 29 июля 2021 года, в Свердловской области был установлен новый рекорд по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией — 499 новых случаев COVID-19. Дополнительные койки развернут для больных коронавирусом в Нижнем Тагиле

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