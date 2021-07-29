Снова увеличено число коек для больных COVID-19 в Свердловской области

Согласно данным регионального министерства здравоохранения, сперва были перепрофилированы некоторые филиалы клинического медицинского центра «Бонум», где развернули 170 дополнительных мест, сообщает Znak.
После «Бонума» развернули ещё 220 коек в больницах № 40 и 24 в Екатеринбурге, а также в противотуберкулёзном диспансере.
Кроме того, места для больных коронавирусной инфекцией подготовили в Ирбитской центральной больнице и в Красноуфимской районной больнице.
Таким образом, на данный момент всего для больных коронавирусом в Свердловской области развёрнуто 8 890 мест.
Напомним, сегодня, 29 июля 2021 года, в Свердловской области был установлен новый рекорд по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией — 499 новых случаев COVID-19.