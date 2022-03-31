Восстановление берегов Иван-озера под Нижним Тагилом начнется только после половодья

Восстановление берегов Иван-озера под Нижним Тагилом начнется только после половодья
Восстановление берегов Иван-озера под Нижним Тагилом начнется только после половодья
Сегодня, 16:21Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Берега Иван-озера в пригороде Нижнего Тагила восстановят только после весеннего паводка, а пока власти ГГО утверждают, что делают все, чтобы половодье на водоеме прошло безаварийно.

Обращение к губернатору Свердловской области о выделении средств на ремонт гидротехнических сооружений Иван-озера (Верхне-Исинского пруда) власти Горноуральского городского округа направили еще в 2021 году после подготовки сметной документации. Однако получить денег не удалось.

В выделении средств из резервного фонда правительства Свердловской области было отказано в связи с невозможностью освоения средств в 2021 году. Решение данного вопроса было отложено на 2022 год после прохождения весеннего паводка, сообщил TagilCity.ru в официальном ответе глава ГГО Дмитрий Летников.

Повторное обращение с просьбой выделить средства в размере 20,5 млн рублей было направлено в правительство региона 25 марта. Продолжительность ремонтных работ ориентировочно составит шесть месяцев.

А пока власти ГГО утвердили план мероприятий для безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков в 2022 году. По словам Летникова, согласно плану, было проведено обследование гидротехнических сооружений на водоеме. Их состояние признано удовлетворительным.

Организовано круглосуточное дежурство, ведется ежедневное наблюдение. При наступлении весеннего потепления будут проведены очистка плотины и подъездов к ней от снега, чернение льда и, при необходимости, разрушение ледяного поля,сообщил Дмитрий Летников.

Напомним, плотина Иван-озера возле Исинского тракта была разрушена в результате наводнения 2021 года. Водоем значительно обмелел. В этом году вода продолжает выливаться из пруда, а местные садоводы беспокоятся, что во время весеннего паводка их участки будут затоплены.

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