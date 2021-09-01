После гибели 6-летнего ребенка в пожаре под Екатеринбургом СК начал проверку

По предварительным данным, в ночь на 1 сентября 2021 года в дежурную часть поступило сообщение о пожаре. В результате пострадали трое людей — взрослый мужчина и двое детей. Из них один ребенок скончался, сообщили в пресс-службе СК региона.
На данный момент проводится осмотр места происшествия, устанавливаются возможные свидетели произошедшего, тело ребенка направлено на экспертизу для выяснения причин смерти.
Отмечается, что совместно с сотрудниками МЧС принимаются меры по выяснению причин начавшегося пожара и его очага.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что семья была полная, на учете в ПДН не состояла. Кроме того, на теле ребенка не выявлено внешних признаков криминальной смерти.
По одной из отрабатываемых версий, возможной причиной возгорания частного дома по переулку Рыбинскому в СНТ «Железнодорожник» могло стать замыкание электропроводки, перенагрев печи после мытья в бане или неосторожное обращение с печным оборудованием, сообщил Горелых.