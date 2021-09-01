После гибели 6-летнего ребенка в пожаре под Екатеринбургом СК начал проверку

После гибели 6-летнего ребенка в пожаре под Екатеринбургом СК начал проверку
После гибели 6-летнего ребенка в пожаре под Екатеринбургом СК начал проверку
Сегодня, 12:21ПроисшествияФото: пресс-служба следственного комитета по Свердловской области
После того, как во время пожара в частном доме в СНТ «Железнодорожник» в Екатеринбурге, погиб шестилетний ребенок, Следственный комитет Свердловской области организовал доследственную проверку.

По предварительным данным, в ночь на 1 сентября 2021 года в дежурную часть поступило сообщение о пожаре. В результате пострадали трое людей — взрослый мужчина и двое детей. Из них один ребенок скончался, сообщили в пресс-службе СК региона.

На данный момент проводится осмотр места происшествия, устанавливаются возможные свидетели произошедшего, тело ребенка направлено на экспертизу для выяснения причин смерти.

Отмечается, что совместно с сотрудниками МЧС принимаются меры по выяснению причин начавшегося пожара и его очага.

Фото:пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что семья была полная, на учете в ПДН не состояла. Кроме того, на теле ребенка не выявлено внешних признаков криминальной смерти.

По одной из отрабатываемых версий, возможной причиной возгорания частного дома по переулку Рыбинскому в СНТ «Железнодорожник» могло стать замыкание электропроводки, перенагрев печи после мытья в бане или неосторожное обращение с печным оборудованием, сообщил Горелых.

Сюжеты:
Екатеринбург
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