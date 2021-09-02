Лже-экстрасенс «обогатила» бабушку из Екатеринбурга и лишила ее 200 тысяч

Лже-экстрасенс «обогатила» бабушку из Екатеринбурга и лишила ее 200 тысяч
Лже-экстрасенс «обогатила» бабушку из Екатеринбурга и лишила ее 200 тысяч
Сегодня, 16:21ПроисшествияФото: 1MI
Мошеннице, которая представилась экстрасенсом и украла деньги и драгоценности у пенсионерки из Екатеринбурга, грозит до пяти лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, осенью 2019 года обвиняемая проникла в одну из квартир в столице Урала под предлогом узнать телефон руководства домоуправления. Затем злоумышленница сказала, что поможет пенсионерке улучшить материальное положение, так как она «экстрасенс».

Доверчивая бабушка по совету мошенницы положила в шкаф завернутые в платок деньги и драгоценности. Злоумышленница провела «ритуал обогащения» и пояснила, что платок нельзя доставать до полуночи. Когда потерпевшая открыла шкаф, то обнаружила, что имущество пропало. Она оценила ущерб в 205 тысяч рублей.

Кроме того, эту же мошенницу обвиняют еще в одном случае кражи. Так, в 2018 году, она попала в квартиру другой пенсионерки также под надуманным предлогом. После этого посещения потерпевшая лишилась ноутбука и драгоценностей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, в конце августа злоумышленники выманили у пенсионерки из Екатеринбурга более 800 тысяч рублей, которые она копила 20 лет. Злоумышленники использовали стандартную схему «развода», они сказали, что на нее собираются оформить кредит и надо обезопасить денежные средства на счетах. Ранее редакция TagilCity.ru разбиралась, как не попасть на уловки мошенников. Советы давали тагильские психологи и представители правоохранительных органов.

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Екатеринбург
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