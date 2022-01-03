Пьяный 32-летний пешеход попал под колеса иномарки в Нижних Сергах

Предварительная информация гласит, что водитель «Тойота Ленд Крузер» двигался в сторону Михайловска и наехал на мужчину, который шел посреди дороги. Он был в темной одежде, на которой отсутствовали светоотражающие элементы, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. В результате столкновения гражданин погиб.
Как выяснилось, умерший — 32-летний мужчина — является жителем п. Михайловский завод. Его родственники рассказали, что уралец употреблял алкоголь в лесном массиве и ближе к 17.00 выдвинулся домой. Водитель за рулем был трезв. На данный момент проводится расследование.
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