Судье ралли-спринта грозит срок за смерть болельщика в Курганской области

Судье ралли-спринта грозит срок за смерть болельщика в Курганской области
Судье ралли-спринта грозит срок за смерть болельщика в Курганской области
Сегодня, 15:52ПроисшествияФото: 1MI
За смерть болельщика 58-летний организатор соревнований «Казанская тропа 2021» может получить до шести лет тюрьмы. Ралли-спринт проходил в августе прошлого года в Курганской области.

Один из участников соревнований вылетел с трассы и наехал на 28-летнего свердловчанина. Пострадавший до прибытия медиков был еще жив, но скончался по пути в больницу. Теперь организатор соревнований обвиняется в оказании услуг, повлекших смерть человека, сообщает «КП-Екатеринбург».

Организатор ралли-спринта также являлся главным судьей соревнований. Он работал инструктором в спортивном клубе «СТК Патриот», пояснили в следственном комитете региона. В ходе расследования установили, что именно он не обеспечил необходимых мер безопасности. Болельщики и зрители могли свободно находиться рядом с опасным участком трассы.

Также правоохранители установили, что участник, наехавший на зрителя, не имел соответствующую лицензию.

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