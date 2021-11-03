Дело о расстреле автомобиля врача и здания ковидной больницы в Асбесте забирает СК РФ

3 ноября 2021 года стало известно, что личный автомобиль врача-реаниматолога больницы Асбеста был обстрелян неизвестными, сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области.
Ввиду социальной значимости объекта, у которого произошел инцидент, а также в связи с большим общественным резонансом, сегодня территориальным следственным отделом СКР перед прокурором заявлено ходатайство об изъятии уголовного дела из производства органов полиции и передаче его в подразделение СК России для дальнейшего расследования,сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», в совершении преступления подозревается 43-летний местных житель.
У него жена на прошлой неделе умерла от коронавируса,сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник.
Ориентировки на розыск подозреваемого появились во всех отделах полиции Асбеста, больница работает в штатном режиме. Никто из людей при стрельбе не пострадал.
Напомним, расстрел автомобиля и окон ковидного госпиталя в Асбесте произошел накануне около 22 часов. Очевидцы говорят о неизвестном мужчине, который из ружья стрелял в автомобиль известного в городе врача-реаниматолога, а затем произвел выстрелы по окнам госпиталя.