Дело о расстреле автомобиля врача и здания ковидной больницы в Асбесте забирает СК РФ

Ввиду социальной значимости объекта, у которого произошел инцидент, а также в связи с большим общественным резонансом, сегодня территориальным следственным отделом СКР перед прокурором заявлено ходатайство об изъятии уголовного дела из производства органов полиции и передаче его в подразделение СК России для дальнейшего расследования,сообщили в пресс-службе регионального ведомства.