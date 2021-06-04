Двухлетний ребенок чуть не выпал из окна в Екатеринбурге

Двухлетний мальчик чуть не выпал из окна, пока его мама приняла наркотические средства и спала в квартире в Екатеринбурге. Ребенок вылез в окно на восьмом этаже и сел на кондиционер. Об этом заявили в полиции.

Мальчика, сидящего на кондиционере, который был закреплен на наружной стене, заметили прохожие. По словам очевидцев, ребенок не упал. Посидев на кондиционере, через открытое окно он уполз обратно в квартиру. Однако на ситуацию обратили внимание сотрудники правоохранительных органов. Когда они пришли проверить семью мальчика, то увидели, что за детьми никто не смотрит. Их мать приняла наркотики и лежала на кровати в бессознательном состоянии, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. После того как данный факт был установлен, полицейские изъяли малышей у горе-матери и передали их под временную опеку бабушке,подчеркнули в ведомстве. Также в отношении матери было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Теперь екатеринбурженке грозит до трех лет лишения свободы. Напомним, в Нижнем Тагиле за пять месяцев 2021 года из окон выпали трое детей в возрасте от 2 до 4 лет. В полиции отметили, что зачастую причинами таких инцидентов становится неограниченный доступ детей к открытым окнам, незакрепленные москитные сетки, а также отсутствие должного контроля со стороны родителей. Трое маленьких детей выпали из окон в Нижнем Тагиле с начала года

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